Pogacarrek eroriko gogorra izan du eta Vuelta utzi du
Lasterketako medikuetako baten arabera, esloveniarrak traumatismo kraneoentzefalikoa du, eta ezkerreko "lepauztaiko haustura eta luxazioa". Proba erradiologikoak egingo dizkiote lesioak zehazteko.
Tadej Pogacar (UAE) esloveniarrak, Espainiako Vueltako liderrak, lasterketa utzi du 8. etapan, helmugatik 32 kilometrora eroriko gogorra izan ostean.
Pogacar anbulantzia batera igo da, ezkerreko lepauztaia minduta zuela. Medikuek errepidean artatu ondoren, bizikletara igotzen saiatu da, baina min handia zuen, eta bertan behera utzi du lasterketa.
Mediku baten arabera, esloveniarrak traumatismo kraneoentzefalikoa du, eta ezkerreko "lepauztaiko haustura eta luxazioa". Proba erradiologikoak egingo dizkiote lesioak zehazteko.
Pogacarrek lehen aldiz utzi behar izan du etapakako lasterketa bat min hartu duelako.
Frantziako Tourra bost aldiz irabazi duen txirrindulari handiak istripu larria izan du, Vueltaren 81. edizioa irabazteko faborito nagusia bera zenean.
Hiru etapa garaipen lortu ostean, eta sailkapen nagusian Enric Mas espainiarra 3 minutu eta 50 segundora eta Primoz Roglic herrikidea 4 minutu eta 50 segundora zituela, Tadej Pogacar hiru itzuli handiak irabazi dituzten 8 txirrindularien taldean izena emateko bidean zegoen.
Bizikletara igotzen saiatu da, baina ezkerreko sorbaldan zuen minak itzulitik kanpo utzi du munduko txapelduna. Azkenik, anbulantzia batera igo da, eta ospitalera eraman dute.
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