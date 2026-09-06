Van Aert firma el doblete en Córdoba bajo el calor extremo y Enric Mas conserva el liderato

La organización ha recortado en 79,5 kilómetros el recorrido inicialmente previsto debido a la ola de calor que ha afectado a Andalucía. Pese a las condiciones extremas, la carrera ha tomado ritmo desde los primeros kilómetros y una fuga de once corredores ha conseguido abrir hueco.

Andreas Leknessund (Uno-X Mobility) ha sido uno de los hombres más peligrosos de la escapada y ha buscado ampliar su ventaja en las inmediaciones del Puerto de la Forestal, de tercera categoría. En ese punto, Georg Steinhauser (EF Education-EasyPost) ha lanzado un contraataque y se ha unido a los corredores de cabeza.

A 36,6 kilómetros de la meta, Leknessund ha conseguido abrir un nuevo hueco junto a Xabier Mikel Azparren (Pinarello-Q36.5), Fabian Weiss (Tudor) y Reuben Thompson (Lotto-Intermarché). Azparren ha mostrado fortaleza en las primeras rampas del Puerto Artafi, aunque Leknessund se ha mantenido entre los corredores más destacados.