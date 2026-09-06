Van Aert firma el doblete en Córdoba bajo el calor extremo y Enric Mas conserva el liderato
El ciclista belga Wout van Aert (Visma-Lease a Bike) ha ganado este domingo la decimoquinta etapa de La Vuelta a España 2026, disputada sobre 110,2 kilómetros entre Palma del Río y Córdoba. El belga ha vuelto a demostrar su velocidad y ha logrado su segunda victoria de etapa en esta edición después de imponerse en un esprint reducido.
La organización ha recortado en 79,5 kilómetros el recorrido inicialmente previsto debido a la ola de calor que ha afectado a Andalucía. Pese a las condiciones extremas, la carrera ha tomado ritmo desde los primeros kilómetros y una fuga de once corredores ha conseguido abrir hueco.
Andreas Leknessund (Uno-X Mobility) ha sido uno de los hombres más peligrosos de la escapada y ha buscado ampliar su ventaja en las inmediaciones del Puerto de la Forestal, de tercera categoría. En ese punto, Georg Steinhauser (EF Education-EasyPost) ha lanzado un contraataque y se ha unido a los corredores de cabeza.
A 36,6 kilómetros de la meta, Leknessund ha conseguido abrir un nuevo hueco junto a Xabier Mikel Azparren (Pinarello-Q36.5), Fabian Weiss (Tudor) y Reuben Thompson (Lotto-Intermarché). Azparren ha mostrado fortaleza en las primeras rampas del Puerto Artafi, aunque Leknessund se ha mantenido entre los corredores más destacados.
Van Aert ha cambiado entonces el desarrollo de la carrera. El belga ha comenzado a recortar distancias con los corredores que marchaban por delante. En su movimiento también se han incorporado Thibau Nys (Lidl-Trek) y Alessandro Romele (XDS Astana).
La ofensiva de Van Aert ha permitido que el grupo de cabeza se haya reorganizado y, a siete kilómetros de la llegada, los escapados han contado con 1:11 de ventaja sobre sus perseguidores y 2:11 sobre el pelotón. La victoria ha quedado finalmente en manos de un quinteto.
En los metros finales, Van Aert ha hecho valer su superioridad al esprint y ha conseguido imponerse con autoridad. El belga ha completado los 110,2 kilómetros en 2h35:00 y ha aventajado en 2:45 al pelotón, que ha llegado sin cambios relevantes en la lucha por la general.
Enric Mas (Movistar Team) ha conservado el maillot rojo de líder y afronta así con tranquilidad la segunda y definitiva jornada de descanso de La Vuelta.
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