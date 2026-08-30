Enric Mas nagusitu da Aitana gainean, eta sendotu egin du bere lidergoa
Mallorcako txirrindulariak indar erakustaldia eman du Aitanan, 2026ko Vueltako bederatzigarren etapa irabazita. Movistar Team taldeko buruak nagusitasunez erantzun dio maillot gorria janzteko erronkari, Tadej Pogacar erretiratu ostean, Primoz Roglic eta Felix Gall gaindituz eta lehen atseden egunaren aurretik lidergoa sendotuz.
Enric Masek (Movistar Team) irabazi du igande honetan 2026ko Espainiako Vueltako bederatzigarren etapa, La Vila Joiosa eta Aitana gainaren artean jokatu dena, 187,4 kilometroko ibilbidearekin. Balear Uharteetako txirrindulariak erantzun ezin hobea eman du Alacanteko gailur mitikoan, eta balio handiko garaipena lortu du sailkapen nagusira begira.
Oscar Onley (Netcompany Ineos) britainiarra izan da bigarrena helmugan, eta Primoz Roglic esloveniarra helmugaratu da hirugarren postuan, 12 segundora.
Movistar Team taldeko buruak bikain erantzun dio maillot gorria janzteko erronkari, Tadej Pogacar erretiratu ostean. Izan ere, bere lidergoa defendatu du Aitana gainean nagusituta, eta bere aurkari nagusiei aldea aterata.
Azken kilometroetan, Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), Felix Gall (Decathlon CMA CGM), Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe) eta Oscar Onley (Netcompany INEOS) saiatu dira garaipena lortzen, baina Masek ondo erantzun die erasoei, eta erakustaldia eman du Aitanan.
Bederatzigarren etaparen ostean, Mas sailkapen nagusiko buruan dago, Roglic minutu bat eta hamazortzi segundora duela. Felix Gall austriarra hirugarren postuan dago, minutu bat eta hogeita hemeretzi segundora .
Vueltak lehen atseden eguna izango du astelehen honetan. Aitanan lortutako garaipenari esker, Masek konfiantza handiarekin ekingo dio lasterketaren bigarren asteari.
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UAE taldeak zabaldutako parte medikoaren arabera, Pogacarrek garuneko kommozioa, ezkerreko lepauztaian haustura desplazatua eta C7 ornoaren haustura zerbikal egonkorra ditu, baita hainbat urradura ere. Lesio horien ondorioz, ebakuntza kirurgikoa egin beharko diote lepauztaia zuzentzeko.
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