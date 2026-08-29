8. etapa
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Mas da lider berria, Pogacarrek lasterketa utzi eta Coquardek etapa irabazi ostean

Tadej Pogacarrek (gaur arte lider eta garaipena lortzeko faborito nagusia) lasterketa utzi behar izan du helmugatik 32 kilometrora eroriko gogorra izan ostean, eta Enric Masek eskuratu du lidergoa. Amaiera kaotiko batean, Bryan Coquardek irabazi du etapa, esprintean Mads Pedersen eta Jordi Meeus gaindituta.

XERACO (VALENCIA), 29/08/2026.- El ciclista francés Bryan Coquard (2d), del Cofidis, se impone al sprint en la octava etapa de La Vuelta a España entre Puçol y Xeraco, de 171 kilómetros. EFE/Javier Lizón

Coquard nagusitu da esprintean. Argazkia: EFE

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Azken eguneratzea

2026ko Espainiako Vueltako 8. etapak, larunbat honetan Puçol eta Xeraco artean jokatu denak, aldaketa historikoa eragin du lasterketan, Tadej Pogacarrek lasterketa utzi behar izan baitu.

UAE Team Emirates taldeko txirrindulari esloveniarrak eroriko larria izan du helmugarako 32 kilometro falta zirenean. Istripuaren ondorioz, traumatismo kraneoentzefalikoa eta ezkerreko "lepauztaia hautsi edo luxatu egin du". Proba erradiologikoak egingo dizkiote zenbaterainoko lesioak dituen zehazteko.

Liderra eta garaipenerako faborito nagusia erretiratzeak sailkapen nagusia erabat aldatu du. Enric Mas Movistar Team taldeko txirrindulari katalanak lehen postua eskuratu du eta elastiko gorria jantzi du. Masek minutu batera du Primoz Roglic, eta minutu bat eta 11 segundora, berriz, Felix Gall.

Iragarkia
XERACO (VALENCIA), 29/08/2026.- El ciclista francés Bryan Coquard (2d), del Cofidis, se impone al sprint en la octava etapa de La Vuelta a España entre Puçol y Xeraco, de 171 kilómetros. EFE/Javier Lizón
18:00 - 20:00

Etapako garaipena Bryan Coquard frantziarrak, Cofidis taldeko txirrindulariak, lortu du, esprintean. Coquardek 3 ordu, 47 minutu eta 6 segundo behar izan ditu 171 kilometroko ibilbidea osatzeko, batez beste orduko 45,2 kilometroko abiaduran. Mads Pedersen izan da bigarren, eta Jordi Meeus helmugaratu da hirugarren postuan.

Igande honetan mendiko etapa gogorra izango da, eta Aitana gainean izango du helmuga. Ibilbideak sailkapen nagusiko hautagai nagusien arteko lehen alde handiak sor ditzake, Vueltaren bigarren astearen atarian.

Vuelta a España
Ez dago emaitzarik erakusteko.
UCI World Tour Tadej Pogacar Espainiako Vuelta

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