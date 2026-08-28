7. etapa
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Leknessundek irabazi du Valdelinaresen, eta Pogacarrek lider jarraitzen du

Bigarren Tobias Johannessen (Uno X) norvegiarra izan da, 34 segundora; eta hirugarren, Wout Van Aert belgikarra, 47ra.

ARAMÓN VALDELINARES (TERUEL), 28/08/2026.-El ciclista noruego Andreas Leknessund celebra su victoria en la séptima etapa de La Vuelta a España, un recorrido de 150 kilómetros que une las localidades de Vall d´Alba (Castellón)-Aramón Valdelinares. EFE/Javier Lizón
Tobias Johannessen, helmugan. Argazkia: Efe.
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Andreas Leknessund (Uno-X Mobility) txirrindularia gailendu da 2026ko Espainiako Itzuliko 7. etapan. Guztira, 149,8 kilometroko ibilbidea egin dute txirrindulariek Vall d 'Alba eta Aramon Valdelinares artean. Tadej Pogacarrek (UAE Team Emirates XRG), bestalde, sailkapen nagusian duen aldea handitu du eta Enric Mas sendo da bigarren postuan.

Leknessunden garaipena ihesaldia helmugaraino heldu den lehen etapan etorri da. Itzuli handi batean lortutako lehen garaipena da norvegiarrarentzat, etapa hasieran sortutako ihesaldia baliatuz.  

Etapako bigarren postua Tobias Halland Johannessen herrikide eta taldekideak lortu du, eta hirugarrena, Wout van Aertek. 

Iragarkia
ARAMÓN VALDELINARES (TERUEL), 28/08/2026.-El ciclista noruego Andreas Leknessund durante la séptima etapa de La Vuelta a España, un recorrido de 150 kilómetros que une las localidades de Vall d´Alba (Castellón)-Aramón Valdelinares. EFE/Javier Lizón
18:00 - 20:00

Andreas Leknessund (Uno-X Mobility) txirrindularia gailendu da 2026ko Espainiako Itzuliko 7. etapan. Guztira, 149,8 kilometroko ibilbidea egin dute txirrindulariek Vall d 'Alba eta Aramon Valdelinares artean. Tadej Pogacarrek (UAE Team Emirates XRG), bestalde, sailkapen nagusian duen aldea handitu du eta Enric Mas sendo da bigarren postuan.

Leknessunden garaipena ihesaldia helmugaraino heldu den lehen etapan etorri da. Itzuli handi batean lortutako lehen garaipena da norvegiarrarentzat, etapa hasieran sortutako ihesaldia baliatuz.  

Etapako bigarren postua Tobias Halland Johannessen herrikide eta taldekideak lortu du, eta hirugarrena, Wout van Aertek. 

Sailkapen nagusiari dagokionez, Pogacarrek 16 segundotan handitu du Enric Masekin duen aldea, 3 minutu eta 30tan utzita. Masek ere bere aldea handitu du Primoz Roglic hirugarren sailkatuarekiko. 

Masi aldea murriztu diona, 10 segundo, Felix Gall (Decathlon) izan da, austriarra laugarren dago orain, podiumetik 11 segundora.

Larunbatean, zortzigarren etapa jokatuko dute, "trantsiziozkoa", esprinterrentzat egokia. 171 kilometroko ibilbidea du Puçol eta Xeraco artean, mendate bakar batekin, Barx (3. mailakoa, 4,7 kilometroko igora % 5,6ko aldaparekin) helmugatik 27 kilometrora. 

Aurreikuspenen arabera, etapa esprinterren taldeek kontrolatuko dute.

 

Sailkapenak:

Vuelta a España
Ez dago emaitzarik erakusteko.
UCI World Tour Espainiako Vuelta

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