Matthew Brennanek bere indarra erakutsi du esprintean eta bigarren garaipena lortu du Vueltako bosgarren etapan
Visma taldeko txirrindulari britainiarrak Jordi Meeus belgikarra (Red Bull) eta Vincenzo Albanese italiarra (EF Education) gainditu ditu Roqueteseko helmugan. Pogacarrek (UAE) lider jarraitzen du.
Gaurko etapa esprinterrentzat itzuli osoko aukera bakanetakoa zen, eta talde handiek ez dute aukera alferrik galtzen utzi. Matthew Brennan (Visma) britainiarrak irabazi du Vueltako bosgarren etapa, Falseten hasi eta Roquetesen amaitu dena, 2026ko edizioan Espainian amaitu den lehen ibilbidean. Britaniarrak Jordi Meeus (Red Bull) belgikarrari eta Vincenzo Albanese (EF Education) italiarrari irabazi die esprintean aurtengo lasterketan bere bigarren garaipena lortzeko.
Britainiarrak ederki aprobetxatu du Vismako bere taldekidearen lana, Christophe Laporte frantziarrarena, azken metroetan bikain jaurtitzen jakin duena, helmugari ia bakarrik aurre egiteko. Jordi Meeus eta Vincenzo Albanese saiatu dira Brennanen bigarren garaipena eragozten, baina Vismako txirrindulariak zuen aldea ia gaindiezina zen hauek erreakzionatu duten momentuan. Kaden Grovesek (Alpecin) eta Pedersenek (Lidl-Trek), gaurko etapa irabazteko faboritoen artean zeudenak, ezin izan dute garaipena borrokatu Paüls mendatean oso atzean geratu baitira, helmugatik 30 kilometrora.
Sailkapen nagusian Tadej Pogacar (UAE) esloveniarrak jarraitzen du lidergoan, 3 minutu eta 21 segundoko aldearekin Primoz Roglic (Red Bull) herrikidearekiko. Hirugarren postuan Enric Mas (Movistar) espainiarra dago, liderrarengandik 3 minutu eta 32 segundora. Sepp Kuss (Visma) estatubatuarra da laugarren, 3 minutu eta 44 segundora, eta Oscar Onley (INEOS) britainiarra laugarren, 3 minutu eta 45 segundora.
Vueltako seigarren etapa bihar jokatuko da, Alcossebre eta Castelló artean. 177,5 kilometroko luzera izango du ibilbideak. Txirrindulariek lau mendate puntuagarri gainditu beharko dituzte: bigarren mailako bi, hirugarren mailako bat eta lehen mailako bat.
Sailkapenak:
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