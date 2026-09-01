10ª etapa
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Bastien Tronchon gana, al esprint, la décima etapa de la Vuelta a España, y Enric Mas continúa como líder

Xabier Mikel Azparren, que finalmente ha sido sexto, ha estado muy cerca de la victoria, pero ha sido adelantado por el pelotón en los últimos metros. Ha sido una jornada que no ha deparado cambios en la clasificación general.
ELCHE DE LA SIERRA (ALBACETE), 01/09/2026.- El ciclista francés del equipo Groupama-FdJ United Sebastien Tronchon (c) celebra la victoria en la décima etapa de la Vuelta a España, este martes entre Alcaraz y Elche de la Sierra, de 184,7 kilómetros de recorrido, jornada sinuosa, exigente, con casi 3.000 metros de desnivel que darán opciones a los aventureros. EFE/Javier Lizón
Bastien Tronchon ha obtenido la victoria en el esprint con notable superioridad. Foto: EFE.
Euskaraz irakurri: Bastien Tronchonek irabazi du, esprintean, Espainiako Vueltako hamargarren etapa, eta Enric Masek lider jarraitzen du
KIROLAK EITB LOGO

J. E. R. | KIROLAK EITB

Última actualización

El ciclista francés del Groupama-FDJ United Bastien Tronchon ha ganado la décima etapa de la Vuelta a España de 2026, en Elche de la Sierra, al esprint, este martes, en una jornada en la que el corredor español del Movistar Enric Mas ha logrado mantener el maillot rojo de líder de la clasificación general de la carrera.

En el décimo día de competición de la Vuelta a España, que no ha deparado cambios de importancia en la general, ha estado muy cerca de traer la primera victoria vasca en esta edición de la prueba. Xabier Mikel Azparren, del Pinarello, ha atacado en el último kilómetro, junto a Fedorov (Astana), y el donostiarra ha sido adelantado por el pelotón en los últimos metros de la etapa. Azparren ha sido, finalmente, sexto, en la línea de meta.

Para el miércoles, se prevé la disputa de la undécima etapa, Cartagena-Lorca, de 153,8 kilómetros.

Resumen de la etapa

Publicidad
ALCARAZ (ALBACETE), 01/09/2026.- Ciclistas compiten durante la décima etapa de la Vuelta a España, este martes, en Alcaraz, Albacete. Tras la jornada de descanso del lunes se reanuda La Vuelta a España con la décima etapa, entre Alcaraz y Elche de la Sierra, de 184,7 kilómetros de recorrido, jornada sinuosa, exigente, con casi 3.000 metros de desnivel que darán opciones a los aventureros. EFE/Javier Lizón
18:00 - 20:00

Ciclismo UCI World Tour Pello Bilbao Primož Roglic Vuelta a España

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X