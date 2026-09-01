Bastien Tronchon gana, al esprint, la décima etapa de la Vuelta a España, y Enric Mas continúa como líder

El ciclista francés del Groupama-FDJ United Bastien Tronchon ha ganado la décima etapa de la Vuelta a España de 2026, en Elche de la Sierra, al esprint, este martes, en una jornada en la que el corredor español del Movistar Enric Mas ha logrado mantener el maillot rojo de líder de la clasificación general de la carrera.

En el décimo día de competición de la Vuelta a España, que no ha deparado cambios de importancia en la general, ha estado muy cerca de traer la primera victoria vasca en esta edición de la prueba. Xabier Mikel Azparren, del Pinarello, ha atacado en el último kilómetro, junto a Fedorov (Astana), y el donostiarra ha sido adelantado por el pelotón en los últimos metros de la etapa. Azparren ha sido, finalmente, sexto, en la línea de meta.

Para el miércoles, se prevé la disputa de la undécima etapa, Cartagena-Lorca, de 153,8 kilómetros.