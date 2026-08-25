ESPAINIAKO VUELTA

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Pogacar bakarrik helmugaratu da Andorran beste maisutasun erakustaldi batekin

Esloveniarrak kolpe handia eman du goi-mendiko lehen etapan, helmugarako 50,5 kilometro falta zirela hautsi du lasterketa, Beixaliseko Colladan. Widar izan da bigarren eta Gall hirugarren.

ANDORRA LA VELLA, 25/08/2026.- El ciclista esloveno del UAE Emirates Tadej Pogacar celebra su victoria en la cuarta etapa de La Vuelta a España, este martes, la primera cita clave con la montaña en Andorra sobre un recorrido corto, 104 km, pero explosivo, con 4 puertos encadenados y un total de 2.953 metros de desnivel. EFE/ Javier Lizón
Tadej Pogacar. Argazkia: EFE
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AGENCIAS | KIROLAK EITB

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Tadej Pogacar nagusi izan da Espainiako Vueltaren laugarren etapan. Bakarrik iritsi da helmugara Andorrako errepideetan erakustaldia eman ondoren. Horrela, astearteko etapak lasterketako lehen alde handia utzi du. Andorra la Vellan hasi eta amaitu den 104,8 kilometroko ibilbidean, garaipenak esloveniarrari lidertza indartzeko aukera eman dio, eta sailkapen nagusian alde handiak markatzen hasi da.

Pogacarrek Collada de Beixaliseko igoeran jo du erasoa, helmugarako 50,5 kilometro falta zirenean lasterketa erabakita utziz. UAEko txirrindulariak erasoa jo eta aurkariek murriztu ezin izan duten aldea zabaltzea lortu du. Mugimendu horri esker, bakarrik egin du etaparen zati erabakigarriena eta atzetik zetorren taldeari 2 minutu eta 45 segundoko tartea aterata iritsi da Andorra la Vellara.

Atzetik, Jarno Widar (Lotto) eta Felix Gall (Decathlon) izan dira liderrak ezarritako erritmoa ondoen eutsi duten txirrindulariak, etapako bigarren eta hirugarren postuetan sartzea lortu dute horrela. Garaipen honekin, Pogacarrek bere bigarren garaipena eskuratu du aurtengo Vueltan. Gainera, lidertza sendotu du, 3 minutu eta 21 segundo ateratzen dizkio Primoz Roglici eta 3 minutu eta 32 segundo Enric Masi. Andorrako etapak, horrela, faboritoen arteko lehen aukeraketa bat utzi du, baita liderraren nagusitasuna baieztatu ere.

Iragarkia
ANDORRA LA VELLA, 25/08/2026.- El ciclista esloveno del UAE Emirates Tadej Pogacar durante la cuarta etapa de La Vuelta a España, este martes, la primera cita clave con la montaña en Andorra sobre un recorrido corto, 104 km, pero explosivo, con 4 puertos encadenados y un total de 2.953 metros de desnivel. EFE/ Javier Lizón
18:00 - 20:00
Etapa laburpena

Sailkapenak:

Espainiako Vuelta
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UCI World Tour Tadej Pogacar Espainiako Vuelta

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