EF Education-Easy Post
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Markel Beloki gasteiztarra Vueltako irteeran izango da Carapaz buru duen EF taldearen eskutik

Txirrindulari arabarrak bere bigarren Vueltan izango duen zeregin nagusia taldeburu ekuadortarrari laguntzea izango da. "Denboraldian zehar hainbat lasterketatan izan ditut aukerak, baina orain taldeari ahalik eta gehien laguntzen saiatuko naiz. Hori da hurrengo hiru asteetarako helburu nagusia", azaldu du Belokik.

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EF Education-Easy Post taldeak Espainiako Vueltara eramango dituen zortzi txirrindularien irudia.

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KIROLAK EITB

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Markel Beloki gasteiztarra, Vincenzo Albanese, Juan Rodriguez, Alastair MacKellar, Darren Rafferty, James Shaw eta Georg Steinhauserrek Richard Carapaz taldeburuari lagunduko diote Espainiako Vueltan, EF Education-Easy Post taldeak iragarri duenez.

Frantziako Tourraren ostean, Carapaz konfiantzarekin eta bultzada handiarekin iritsiko da Vueltara. Ekuadortarrak Italiako Giroa behin irabazi du, eta bigarren izan da Vueltan. Gainera, beste bi aldiz Erromako azken podiumera igo da.

Bestalde, Markel Beloki txirrindulari arabarrak "taldeari laguntzeko gogo handia" duela adierazi du." Denboraldian zehar lasterketa ezberdinetan izan ditut aukerak, baina orain taldeari ahalik eta gehien laguntzen saiatuko naiz. Hori da hurrengo hiru asteetarako helburu nagusia", azpimarratu du gasteiztarrak.

Markel Beloki, EF Education-Easy Post taldeko txirrindularia

Lasai nago. Bigarren Vuelta dut. Badakit zer den

Belokiren hitzetan, "Richie tipo bikaina da; oso lagun onak gara. Taldeak Richie sailkapen nagusiaren bila zihoala esan zidanean, poztu egin nintzen, lagundu ahalko diodalako. Richie bezalako lider batentzat lan egitea plazerra da".

"Badakigu bere maila oso altua dela oraintxe bertan; Tourreko azken egunetan ikusi ahal izan zen, hegan egiten ari zen, eta Pogacarren mailara hurbil zitekeen bakarra izan zen. Horrek konfiantza handia ematen digu datozen hiru asteetarako", adierazi du gasteiztarrak, itxaropentsu.

"Oso ondo ari naiz mendateetako igoeretan, beraz, gertu egon naiteke behar nauenean edo txirrindulariak aukeratzen laguntzeko. Txirrindulari ezberdinak ditugu etapa mota ezberdinetarako: batzuek gehiago babes dezakete etapa lauetan, posizionamenduarekin eta gainerakoekin, eta ni baliagarriagoa izan naiteke igoeretan", esan du.

"Sierra Nevadan egon nintzenean, azken bi etapak ezagutu nituen, eta gogorrak dira", ohartarazi du Belokik. "Hala ere, lasterketa gehiena Espainiako hegoaldetik igaroko da, eta ez ditut oso ondo ezagutzen errepide horiek, baina horrek biak oso ondo ezagutzen ditut, beraz, bereziak izango dira", onartu du. "Lasai nago. Bigarren Vuelta dut. Badakit zer den, beraz, ahalik eta gehien gozatzen saiatuko naiz", erantsi du.

UCI World Tour Markel Beloki Txirrindularitza Espainiako Vuelta

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