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Matthew Brennanek ez du huts egin Sevillan, eta bosgarren aldiz gailendu da Espainiako Vueltan

Aurreikusita zegoenez, lasterketaren 81. ekitaldiko hamazortzigarren etapa esprintean erabaki da, eta Brennan, beste behin, onena izan da. Espainiako Vueltak, orain, osteguneko erlojupekoa du jomugan; izan ere, azken sailkapen nagusirako oso garrantzitsua izan liteke.

SEVILLA, 09/09/2026.- El ciclista británico James Matthew Brennan del Team Visma | Lease a Bike gana la decimoséptima etapa de La Vuelta a España, de 185 kilómetros de recorrido entre Dos Hermanas y Sevilla. EFE/ Javier Lizón

Matthew Brennanek bosgarren aldiz irabazi du 2026ko Espainiako Itzulian. Argazkia: EFE.

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Azken eguneratzea

Matthew Brennan Visma Lease a Bike taldeko txirrindulari britainiarrak 2026ko Espainiako Vueltako hamazortzigarren etapa irabazi du, esprintean, Sevillan, asteazkenean; sailkapen nagusiari dagokionez, ez da aldaketa esanguratsurik izan, eta Enric Masek ez du arazorik izan maillot gorriari eusteko.

Etapan, hiru protagonista nagusi izan dira: alde batetik, noski, Brennanek, berriro gailendu baita, eta guztira bost etapa garaipen daramatza eta (bere taldeak zazpi etapa irabazi ditu); baina, halaber, Burgos Burpellet BHko Sinuhe Fernandezek eta Groupama FDJ Unitedeko Enzo Palenik egindako lana goraipatu behar da, kontuan izanik eguneko ia hasieran ihes egin dutela eta ibilbide osoan izan direla lasterketa buruan. Hain zuzen ere, Paleni Sevillan bertan harrapatu du tropelak, etapa amaitzeko soilik hiru kilometro gelditzen zirela.

Ostegunean, hamazortzigarren etapan, 2026ko Espainiako Vueltak egun erabakigarria izango du: 32,1 kilometroko erlojupekoa, El Puerto de Santa Maria-Jerez de la Frontera. Pentsatzeko modukoa da Primoz Roglicek aukera izan beharko lukeela Enric Masi denbora murrizteko, eta Felix Gallek ere, alegia, sailkapen nagusiko bigarrenak, bere onena eman beharko du. 

Iragarkia
DOS HERMANAS (SEVILLA), 09/09/2026.- Ciclistas durante la decimoséptima etapa de La Vuelta a España, de 185 kilómetros de recorrido entre Dos Hermanas y Sevilla. EFE/ Javier Lizón
18:00 - 20:00
Espainiako Vuelta
Ez dago emaitzarik erakusteko.
Txirrindularitza UCI World Tour Primož Roglic Pello Bilbao Xabier Mikel Azparren Espainiako Vuelta

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