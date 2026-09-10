ETAPA 18
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Küngek irabazi du erlojupekoa eta Masek lidergoa mantendu du

Enric Masek maillot gorria mantendu du El Puerto de Santa María eta Jerez de la Frontera arteko erlojupekoan. Primoz Roglicek aldea murriztu du, baina ez lidergoa arriskuan jartzeko adina. Stefan Küngek irabazi du etapa denborarik onena eginda.
EL PUERTO DE SANTA MARÍA, 10/09/2026.-El ciclista suizo Stefan Küng, del Tudor Pro Cycling Team, durante la decimoctava etapa de La Vuelta a España, una contrarreloj de 32,1 km entre el Puerto de Santa María y Jerez de la Frontera, este jueves. EFE/ Javier Lizón
Stefan Küng Espainiako Vueltako 18.etapan. Argazkia: EFE
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Roglicek distantziak murrizteko intentzioarekin hasi du jardunaldia eta esloveniarrak Masek baino erritmo biziagoa ezarri du ibilbidearen lehen zatian. Lehen kontrol puntuan, liderrari ia 22 segundo atera dizkio, eta aldea handitu egin da, bigarren pausoan 36 segundo gainditzeraino. Bien bitartean, Felix Gallek lekua galdu du eta sailkapen nagusiko lehen postuetarako lehiatik urruntzen hasi da.

Hala ere, Masek azken zatian abiadura azkartu du eta aldea murriztea lortu du. Movistar Teameko txirrindulariak 36:14ko denborarekin zeharkatu du helmuga, eta Roglicek, berriz, 35:41eko denborarekin. Esloveniarrak bigarren bukatu du sailkapen nagusian, baina espainiarrarengandik 1:37ra geratu da. Gall hirugarren postura jaitsi da, liderretik 3:01era.

Faboritoen aurretik, Küngek erlojupeko bikaina egin du eta denborarik onena mantendu du amaierara arte. Suitzarrak 35:22rekin irabazi du etapa, Callum Thornley eta João Almeidaren aurretik. Hiru etapa jokatzeke, Mas indartuta atera da Xerezetik eta Roglicekiko alde handiarekin itzuliko da mendira.

Iragarkia
Ciclistas de La Vuelta salen en la etapa de contrarreloj desde la plaza de toros del Puerto de Santa María. A 10 de septiembre de 2026, Cádiz (Andalucía, España). La provincia de Cádiz acoge este jueves, 10 de septiembre, la 18ª etapa de La Vuelta Ciclista a España, cuya 81ª edición se celebra entre el 22 de agosto y el 13 de septiembre.
18:00 - 20:00
Etapa laburpena
UCI World Tour Txirrindularitza Espainiako Vuelta

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