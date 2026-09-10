Küngek irabazi du erlojupekoa eta Masek lidergoa mantendu du
Roglicek distantziak murrizteko intentzioarekin hasi du jardunaldia eta esloveniarrak Masek baino erritmo biziagoa ezarri du ibilbidearen lehen zatian. Lehen kontrol puntuan, liderrari ia 22 segundo atera dizkio, eta aldea handitu egin da, bigarren pausoan 36 segundo gainditzeraino. Bien bitartean, Felix Gallek lekua galdu du eta sailkapen nagusiko lehen postuetarako lehiatik urruntzen hasi da.
Hala ere, Masek azken zatian abiadura azkartu du eta aldea murriztea lortu du. Movistar Teameko txirrindulariak 36:14ko denborarekin zeharkatu du helmuga, eta Roglicek, berriz, 35:41eko denborarekin. Esloveniarrak bigarren bukatu du sailkapen nagusian, baina espainiarrarengandik 1:37ra geratu da. Gall hirugarren postura jaitsi da, liderretik 3:01era.
Faboritoen aurretik, Küngek erlojupeko bikaina egin du eta denborarik onena mantendu du amaierara arte. Suitzarrak 35:22rekin irabazi du etapa, Callum Thornley eta João Almeidaren aurretik. Hiru etapa jokatzeke, Mas indartuta atera da Xerezetik eta Roglicekiko alde handiarekin itzuliko da mendira.
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