“Richie es un tipo genial; somos muy buenos amigos. Cuando el equipo me dijo que Richie iba a por la general, me alegré de poder ayudarle. Trabajar para un líder como Richie es un placer”, ha agregado.

“Sabemos que su nivel es altísimo ahora mismo; se pudo ver en los últimos días del Tour, cuando volaba y era el único que podía acercarse al nivel de Pogačar. Eso nos da mucha confianza para las próximas tres semanas”, ha afirmado el vitoriano, esperanzado.

“Estoy escalando muy bien, así que puedo estar cerca de él cuando me necesite en las subidas o ayudando a seleccionar a los corredores. Tenemos diferentes corredores para diferentes tipos de etapas: algunos pueden apoyarlo más en las etapas llanas, con el posicionamiento y demás, y yo puedo ser más útil en las subidas”, ha dicho.

“Cuando hice el stage de altitud en Sierra Nevada, reconocí las dos últimas etapas, y son duras”, ha explicado Beloki. Aun así, “la mayor parte de la carrera transcurrirá por el sur de España, y no conozco muy bien esas carreteras, pero las que reconocí las conozco muy bien, así que serán especiales”, ha reconocido. “Estoy tranquilo. Esta es mi segunda Vuelta. Ya sé lo que es, así que voy a intentar disfrutarla al máximo”, ha concluido.