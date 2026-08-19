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El vitoriano Markel Beloki estará en la línea de salida de La Vuelta de la mano de un EF capitaneado por Carapaz

La tarea principal del ciclista alavés en su segunda Vuelta será apoyar al ecuatoriano. “Durante la temporada tuve mis oportunidades en diferentes tipos de carreras, pero ahora intentaré ayudar al equipo lo máximo posible. Ese es el objetivo principal para las próximas tres semanas”, ha afirmado Beloki.
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Imagen del equipo de ocho ciclistas para La Vuelta del EF Education-Easy Post.
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KIROLAK EITB

Última actualización

El vitoriano Markel Beloki, Vincenzo Albanese, Juan Rodríguez, Alastair MacKellar, Darren Rafferty, James Shaw y Georg Steinhauser respaldarán Richard Carapaz en la Vuelta España, que comenzará este sábado en Monaco, según ha anunciado el equipo EF Education-Easy Post.

Tras un Tour de Francia, con dos victorias de etapa, el premio a la combatividad y el triunfo en la clasificación de la montaña, Carapaz llega a la Vuelta con confianza y un gran impulso. La Locomotora ecuatoriana ha ganado un Giro de Italia y ha sido segundo en la Vuelta, además de haber subido al podio en dos ocasiones más en la ronda italiana.

Por su parte, el ciclista alavés Markel Beloki ha afirmado tener “muchas ganas de ayudar al equipo. Durante la temporada tuve mis oportunidades en diferentes tipos de carreras, pero ahora intentaré ayudar al equipo lo máximo posible. Ese es el objetivo principal para las próximas tres semanas”.

Markel Beloki, ciclista del EF Education-Easy Post

Estoy tranquilo. Esta es mi segunda Vuelta. Ya sé lo que es

“Richie es un tipo genial; somos muy buenos amigos. Cuando el equipo me dijo que Richie iba a por la general, me alegré de poder ayudarle. Trabajar para un líder como Richie es un placer”, ha agregado.

“Sabemos que su nivel es altísimo ahora mismo; se pudo ver en los últimos días del Tour, cuando volaba y era el único que podía acercarse al nivel de Pogačar. Eso nos da mucha confianza para las próximas tres semanas”, ha afirmado el vitoriano, esperanzado.

“Estoy escalando muy bien, así que puedo estar cerca de él cuando me necesite en las subidas o ayudando a seleccionar a los corredores. Tenemos diferentes corredores para diferentes tipos de etapas: algunos pueden apoyarlo más en las etapas llanas, con el posicionamiento y demás, y yo puedo ser más útil en las subidas”, ha dicho.

“Cuando hice el stage de altitud en Sierra Nevada, reconocí las dos últimas etapas, y son duras”, ha explicado Beloki. Aun así, “la mayor parte de la carrera transcurrirá por el sur de España, y no conozco muy bien esas carreteras, pero las que reconocí las conozco muy bien, así que serán especiales”, ha reconocido. “Estoy tranquilo. Esta es mi segunda Vuelta. Ya sé lo que es, así que voy a intentar disfrutarla al máximo”, ha concluido.

UCI World Tour Markel Beloki Ciclismo Vuelta a España

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