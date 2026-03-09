PRESENTACIÓN
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

La Vuelta Femenina 2026 terminará en el Angliru tras siete etapas y un recorrido exigente

La Vuelta española femenina ha presentado su cuarta edición, que recorrerá Galicia, León y Asturias antes de decidirse en dos finales de alta montaña.
Presentación del recorrido de La Vuelta Femenina 2026, a 9 de marzo de 2026, en Ribeira, A Coruña, Galicia (España). La Vuelta Femenina 26 by Carrefour.es comenzará el 3 de mayo en Galicia, que será la sede de la Salida Oficial tras Barcelona. La edición de 2026 será la cuarta de la prueba femenina. Galicia ya fue escenario en 2021 de la Ceratizit Challenge by La Vuelta, con etapas íntegramente gallegas. Gustavo de la Paz / Europa Press 09/3/2026
Maillots de La Vuelta a España femenina 2026. Imagen: Europa Press
Euskaraz irakurri: 2026ko Emakumezkoen Vuelta Anglirun amaituko da, zazpi etapa eta ibilbide gogor baten ostean
author image

EITB

Última actualización

La organización de La Vuelta Femenina 2026 by Carrefour.es ha presentado este lunes el recorrido oficial de su cuarta edición, que se disputará entre el 3 y el 9 de mayo de 2026. La prueba arrancará en Galicia y tendrá siete etapas que concluirán en el exigente Alto de L'Angliru, una de las ascensiones más duras del ciclismo, tras una semana marcada por un perfil especialmente favorable para las escaladoras.

Antes de la decisiva montaña, el pelotón habrá afrontado cuatro etapas en Galicia con un recorrido quebrado y acumulando cerca de 8.000 metros de desnivel positivo en algo más de 450 kilómetros. Las jornadas entre Marín y Salvaterra de Miño y entre Lobios y San Cibrao das Viñas incluyen dificultades que han complicado una llegada masiva, mientras que la tercera etapa entre Padrón y A Coruña ofrece la mejor oportunidad para las velocistas. El cuarto día, entre Monforte de Lemos y Antas de Ulla, presenta un final en ascenso.

Tras el paso por Galicia, la carrera saldrá en León para afrontar una quinta etapa de 119 kilómetros, en principio la más asequible del recorrido, aunque con la amenaza del viento. La clasificación general se decidirá finalmente en Asturias, donde las dos últimas jornadas concentran la mayor dureza. La sexta etapa, entre Gijón y Nava, terminará en el Alto de Les Praeres, una subida de gran exigencia conocida como un “mini Angliru”.

El desenlace de la carrera llegará al día siguiente en el Alto de L'Angliru, que se estrena en la competición femenina tras numerosas apariciones en la versión masculina de La Vuelta a España. Con rampas que alcanzan porcentajes cercanos al 25%, la ascensión decidirá el podio final y la sucesora de Demi Vollering, vencedora de las ediciones de 2024 y 2025. La etapa final, con más de 3.200 metros de desnivel acumulado, será la más dura en la historia de la prueba.

Mujeres deportistas Ciclismo Vuelta a España

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X