La Vuelta Femenina 2026 terminará en el Angliru tras siete etapas y un recorrido exigente

Antes de la decisiva montaña, el pelotón habrá afrontado cuatro etapas en Galicia con un recorrido quebrado y acumulando cerca de 8.000 metros de desnivel positivo en algo más de 450 kilómetros. Las jornadas entre Marín y Salvaterra de Miño y entre Lobios y San Cibrao das Viñas incluyen dificultades que han complicado una llegada masiva, mientras que la tercera etapa entre Padrón y A Coruña ofrece la mejor oportunidad para las velocistas. El cuarto día, entre Monforte de Lemos y Antas de Ulla, presenta un final en ascenso.

Tras el paso por Galicia, la carrera saldrá en León para afrontar una quinta etapa de 119 kilómetros, en principio la más asequible del recorrido, aunque con la amenaza del viento. La clasificación general se decidirá finalmente en Asturias, donde las dos últimas jornadas concentran la mayor dureza. La sexta etapa, entre Gijón y Nava, terminará en el Alto de Les Praeres, una subida de gran exigencia conocida como un “mini Angliru”.

El desenlace de la carrera llegará al día siguiente en el Alto de L'Angliru, que se estrena en la competición femenina tras numerosas apariciones en la versión masculina de La Vuelta a España. Con rampas que alcanzan porcentajes cercanos al 25%, la ascensión decidirá el podio final y la sucesora de Demi Vollering, vencedora de las ediciones de 2024 y 2025. La etapa final, con más de 3.200 metros de desnivel acumulado, será la más dura en la historia de la prueba.