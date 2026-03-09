La Vuelta Femenina 2026 terminará en el Angliru tras siete etapas y un recorrido exigente
La organización de La Vuelta Femenina 2026 by Carrefour.es ha presentado este lunes el recorrido oficial de su cuarta edición, que se disputará entre el 3 y el 9 de mayo de 2026. La prueba arrancará en Galicia y tendrá siete etapas que concluirán en el exigente Alto de L'Angliru, una de las ascensiones más duras del ciclismo, tras una semana marcada por un perfil especialmente favorable para las escaladoras.
Antes de la decisiva montaña, el pelotón habrá afrontado cuatro etapas en Galicia con un recorrido quebrado y acumulando cerca de 8.000 metros de desnivel positivo en algo más de 450 kilómetros. Las jornadas entre Marín y Salvaterra de Miño y entre Lobios y San Cibrao das Viñas incluyen dificultades que han complicado una llegada masiva, mientras que la tercera etapa entre Padrón y A Coruña ofrece la mejor oportunidad para las velocistas. El cuarto día, entre Monforte de Lemos y Antas de Ulla, presenta un final en ascenso.
Tras el paso por Galicia, la carrera saldrá en León para afrontar una quinta etapa de 119 kilómetros, en principio la más asequible del recorrido, aunque con la amenaza del viento. La clasificación general se decidirá finalmente en Asturias, donde las dos últimas jornadas concentran la mayor dureza. La sexta etapa, entre Gijón y Nava, terminará en el Alto de Les Praeres, una subida de gran exigencia conocida como un “mini Angliru”.
El desenlace de la carrera llegará al día siguiente en el Alto de L'Angliru, que se estrena en la competición femenina tras numerosas apariciones en la versión masculina de La Vuelta a España. Con rampas que alcanzan porcentajes cercanos al 25%, la ascensión decidirá el podio final y la sucesora de Demi Vollering, vencedora de las ediciones de 2024 y 2025. La etapa final, con más de 3.200 metros de desnivel acumulado, será la más dura en la historia de la prueba.
Te puede interesar
Galicia acogerá la salida de La Vuelta Femenina 2026 el 3 de mayo
El recorrido completo se dará a conocer el 9 de marzo en Ribeira.
La Vuelta a España de 2026 tendrá siete finales en alto y una contrarreloj individual de 32 kilómetros
La 81ª edición de la carrera comenzará en Mónaco el sábado 22 de agosto, y, tras 21 etapas, finalizará en Granada el domingo 13 de septiembre.
Fallece, a los 77 años, el histórico ciclista del Kas Luis Zubero
Zubero, natural de Zeberio, corrió en el equipo vasco entre 1968 y 1974. Disputó cuatro veces el Tour de Francia, en tres ocasiones el Giro de Italia y una Vuelta a España, en lo que respecta a las tres grandes vueltas del calendario.
Israel-Premier Tech cambiará de nombre en 2026 con el objetivo de "alejarse de la actual identidad israelí"
La formación ciclista profesional ha anunciado un giro estratégico que afecta tanto a su estructura como a su imagen, tras un año marcado por la tensión y las protestas en las carreteras.
Las protestas contra el genocidio en Gaza obligan a suspender la última etapa de La Vuelta
Miles de personas han invadido varias zonas del recorrido de la etapa final en el centro de Madrid y la Policía ha cargado contra los manifestantes, por lo que la organización de La Vuelta ha decidido cancelar la carrera.
Vingegaard conquista la Bola del Mundo y asegura su triunfo en la Vuelta
Vingegaard atacó a 1,2 km de la cima y venció con un tiempo de 3:56:23, seguido por su compañero Sepp Kuss a 11 segundos y el australiano Jai Hindley a 13.
Jasper Philipsen gana en el esprint de Guijuelo, y suma ya tres victorias en la Vuelta a España de 2025
El ciclista belga del Alpecin-Deceuninck se ha adjudicado con claridad en la localidad salmantina, con Mads Pedersen (Lidl-Trek) en segunda posición, en una jornada que no ha deparado cambios en la clasificación general, si bien Vingegaard ha logrado cuatro segundos de bonificación.
Ganna se impone en la recortada contrarreloj de Valladolid, y Almeida se aproxima a Vingegaard
Ganna ha marcado un tiempo de 13 minutos a una media de 56,2 km/h. Le han seguido el australiano Jay Vine (UAE) con el mismo tiempo y el portugués Joao Almeida (UAE) a 7 segundos.
La contrarreloj de Valladolid de la Vuelta a España tendrá 12.2 kilómetros, en vez de 27.2, por las protestas
El recorrido de la decimoctava etapa de la carrera, que se disputa este jueves, ha sido recortado en 15 kilómetros, "con el objetivo de dotar de una mayor protección" a su desarrollo, ante las protestas a favor de Palestina y en contra de Israel y del equipo Israel-Premier Tech.