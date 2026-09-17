El colombiano Sergio Higuita (Medellín, 1997) formará parte de la plantilla de Caja Rural-Seguros RGA las dos próximas temporadas. El ciclista sudamericano esta campaña ha finalizado en el top-10 de la Vuelta a Suiza (9º) y ha acumulado cerca de 500 puntos UCI en un calendario centrado casi exclusivamente en competiciones del WorldTour.

Durante sus ocho temporadas en la máxima categoría, divididas en formaciones del nivel de EF Education-EasyPost, Bora-hansgrohe y XDS-Astana, Higuita ha acumulado triunfos de etapa en La Vuelta a España (en Becerril de la Sierra), el Tour de Romandía o la Itzulia. Además, se impuso en la clasificación general de la Volta a Catalunya de 2022, en una cerrada batalla frente a Richard Carapaz.

Recién cumplidos los 29 años, Higuita reúne casi una década de experiencia en el pelotón profesional, con participaciones en cuatro ediciones del Tour de Francia y otras tantas de La Vuelta.

“El equipo en este momento se está fortaleciendo, ha hecho un gran año y se enfrenta a los mejores del World Tour sin miedo. Me gusta como proyecto y por eso me convenció unirme al equipo”, ha valorado el ciclista colombiano tras su fichaje.

“También hay algo especial, y es que el color del equipo es verde y blanco, al igual que la región donde vivo que es Antioquía en Colombia. Lo voy a llevar como si fuera mi bandera con todo el corazón”, ha agregado.

“Mis mejores resultados han sido en carreras de una semana y clásicas de un día. Quiero marcarme de nuevo estos objetivos y tratar de hacer cosas épicas”, ha explicado de cara a la próxima temporada.

“Estoy súper motivado, es un proyecto en el que quiero hacerlo lo mejor posible de corazón”, ha concluido.