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Iuri Leitaok beste bi urtez jarraituko du Caja Ruralen

Txirrindulari portugaldarrak, Madisoneko txapeldun olinpikoa Parisen, bere urrezko domina defendatuko du Los Angeleseko Jokoetan, talde berdeko kirolari gisa.
Iúri Leitão

Iuri Leitao Caja Ruralekin lasterketa batean. Argazkia: Caja Rural-Seguros RGA.

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AGENTZIAK | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Iuri Leitao portugaldarrak (Viana do Castelo, 1998) Caja Rural-Seguros RGA taldearekin jarraituko du, gutxienez, hurrengo bi denboraldietan.

Horrela, taldeak ohar baten bidez jakinarazi duenez, Parisko Madison modalitateko txapeldun olinpikoak, urrezko domina defendatuko du Los Angelesko Jokoetan, Caja Ruraleko kirolari gisa. "Errepideko probak eta bere kategoriako 'pistard' baten konpromiso nagusiak, Munduko Txapelketak, Europakoak eta Jokoetakoak barne, arrakastaz uztartzeko oreka ezin hobea aurkitu du".

Talde berdearekin fitxatu zutenetik, Leitaok arrakastak lortu ditu etengabe. Oraingo kanpainan honako hauek nabarmendu behar dira: Classic Loire Atlantique, Grande Prémio Anicoloroko 2. etapa eta Tour of Magnificent Qinghaiko azken jardunaldia. Horri gehitu behar zaio bere abiadura puntak eta azken metroetako trebetasunak ohorezko postuak batzen lagundu diotela Adélien (2.), Palma Sarian (4.) edo Burgosko Itzuliko etapetan, eta Hainaneko Tourrean.

Bere ibilbidean, Hellaseko Tourreko bi etapa eta sailkapen nagusia irabazi ditu, baita Beiras Sari Nagusiko eta Alentejoko Voltako garaipen partzialak ere, baita CRO Raceko garaipen bat eta Frantziako Ronde de l 'Oiseko beste bat ere.

Berritze horrekin, amaitzeko, taldeak "blokearen zati garrantzitsu den txirrindulari bat ziurtatzen du, Caja Rural-Seguros RGAren lanarekin eta pentsamoldearekin erabat identifikatuta dagoena, eta errepidean eta pistako ekitaldi nagusietan presentzia eta inpaktua bermatzen duena, gaur egun iraupen-probetako munduko figura handienetako bat baita".

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