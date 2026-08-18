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Tarling harrapatu zuen autoa ibilbidean nola sartu zen ikertzen ari dira

Poliziaren bozeramaile baten kontakizunari esker, Portugalgo Voltan txirrindulari galestarra hil aurretik gertatutakoari buruzko xehetasun gehiago jakin ahal izan dituzte.

Paredes (Portugal), 15/08/2026.- The peloton holds a minute of silence at a memorial for British cyclist Finlay Tarling of NSN Development Team, before the 9th stage of the 87th Portugal Cycling Tour cycling race, a route of 142.3 km from Paredes to Mondim de Basto, Portugal, 15 August 2026. British cyclist Finlay Tarling of team NSN Development Team died in a fatal accident during the 8th stage, which was immediately neutralized as a result. (Ciclismo) EFE/EPA/NUNO VEIGA

Portugalgo Itzuliko tropelaren omenaldia Finlay Tarling txirrindulariari. Irudia: EFE

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AGENCIAS | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Finlay Tarlingen istripuaren harira Portugalgo Fiskaltzak ikerketa ireki du ibilgailu hori lasterketako ibilbidean nola sartu zen aztertzeko.

Poliziaren bozeramaile batek RTP kate portugaldarrari azaldutakoaren arabera, gidariak itxaron egin zuen tropela pasa arte, eta txirrindulari gehiago ikusi ez zituenez, errepidea libre ote zegoen galdetu zien hainbat ikusleri. Ikusleek, dirudienez, parte-hartzaile gehiago pasako ez zirela pentsatu, eta, ondorioz, gidariak okerreko erantzuna jaso zuen, trazatuan sartu eta handik gutxira Tarlingekin talka egin zuen.

Gidariak negatibo eman zuen alkohol eta droga probetan, eta epaimahaiak txirrindulariaren autopsia agindu du.

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