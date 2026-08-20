Iúri Leitão seguirá dos años más en el Caja Rural
El portugués Iúri Leitão (Viana do Castelo, 1998) seguirá ligado al equipo Caja Rural-Seguros RGA, al menos, durante las dos próximas temporadas.
Así, según informa el equipo en un comunicado, el campeón olímpico de Madison en París defenderá su medalla de oro en los Juegos de Los Ángeles como deportista del Caja Rural, donde "ha encontrado el equilibrio perfecto para compaginar con éxito las pruebas de carretera con los principales compromisos de un 'pistard' de su categoría, incluidos Mundiales, Europeos y los propios Juegos, competiciones en las que suma títulos y numerosas medallas".
Desde su fichaje por la formación verde, Leitão no ha parado de cosechar éxitos. En la actual campaña destacan los siguientes: la Classic Loire Atlantique, la 2ª etapa del Grande Prémio Anicolor y la jornada final del Tour of Magnificent Qinghai. A eso suman que su punta de velocidad y su habilidad en los metros finales le han ayudado a sumar puestos de honor en Adélie (2º), el Trofeo Palma (4º) o etapas de Vuelta a Burgos y el Tour of Hainan.
En su trayectoria figura también el triunfo en dos etapas y la clasificación general del Tour of Hellas, además de victorias parciales en el Gran Premio Beiras y la Volta ao Alentejo, así como un triunfo en la CRO Race y otro en la Ronde de l'Oise francesa. Asimismo, el equipo resalta la resolución del Trofeo Palma del pasado año, donde Iúri fue capaz de sorprender con un efectivo ataque en los metros finales.
Con esta renovación, concluye, el equipo se asegura a "un ciclista parte importante del bloque, totalmente identificado con el trabajo y la mentalidad de Caja Rural-Seguros RGA, y que garantiza presencia e impacto tanto en la carretera como en los principales eventos de la pista, en donde actualmente es una de las grandes figuras mundiales de las pruebas de fondo".
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