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Txomin Juaristik Euskaltel-Euskadi taldean jarraituko du 2028ra arte

"Hemen hezi eta hazi naiz txirrindulari bezala eta, gainera, Mikel Landarekin taldea partekatzea beste amets bat betetzea izango da. Idolo bat ondoan izatea eta elkarrekin maillot bera defendatzea ikaragarria izango da", nabarmendu du 31 urteko txirrindulari markinarrak.

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Txomin Juaristi, lasterketa batean. Irudia: Euskadi Fundazioa

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AGENTZIAK | EITB

Azken eguneratzea

Euskaltel-Euskadi taldeak iragarri du Txomin Juaristi txirrindulari bizkaitarrak 2028ra arte luzatu duela kontratua eta hamaika denboraldi jarraian egingo dituela talde laranjan.

31 urteko Juaristi datorren denboraldirako baieztatutako hamalaugarren txirrindularia da, Jonathan Lastra, Jon Agirre, Xabier Berasategi eta Gotzon Martin ere berrituta eta Mikel Landa, Marco Martin, Hodei Muñoz eta Felipe Orts fitxatuta. Gainera, Yago Agirre, Samuel Fernandez, Iker Mintegi, Gari Ugarte eta Axel van der Tuuk txirrindulariek kontratua dute 2027rako.

Markina-Xemeingo txirrindularia "itzulietan eta erlojupekoetan taldeko erreferente handienetako bat" dela uste du Euskaltel-Euskadik, eta erlojupekoan lortu zuen orain arte bere garaipen profesional bakarra 2023ko Portugalgo Itzuliaren azken etapan.

"Poz handia da Euskaltel-Euskadirekin beste bi urte berritzea. Hemen txirrindulari bezala hezi eta hazi naiz, eta, gainera, Mikel Landarekin taldea partekatzea beste amets bat betetzea izango da. Idolo bat ondoan izatea eta maillota bera elkarrekin defendatzea ikaragarria izango da", azpimarratu du Juaristik.

Jorge Azanza talde laranjako kirol arduradunak nabarmendu duenez, txirrindulari bizkaitarra "proiektu honekiko fideltasunaren, jarraikitasunaren eta konpromisoaren adibide ezin hobea da".

Txirrindularitza Euskadi Fundazioa

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