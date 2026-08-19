81. edizioa
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Pello Bilbaok bere azken Espainiako Vueltan lehiatzeko aukera izango du Bahrain taldearekin

Frantziako Tourra galdu ostean, txirrindulari gernikarrak motibazio bereziarekin egingo dio aurre bere azken Vueltari, eta hiru asteetan zehar talde gaztea gidatzen lagunduko du. "Azkenean, Tourra korritu ez izanak Vuelta egiteko ateak ireki dizkit, eta oso motibatuta nago", adierazi du Bilbaok.

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Pello Bilbao txirrindulari gernikarra. Artxiboko argazkia: Europa Press

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AGENTZIAK | EITB

Azken eguneratzea

Santiago Buitrago kolonbiarra izango da Espainiako Vueltaren sailkapen nagusia lehiatzeko liderra Bahrain Victorious taldean. Baina larunbat honetan abiatuko den Espainiako Itzuliaren 81. edizioa bereziagoa izango da Pello Bilbao txirrindulari gernikarrarentzat, bere ibilbide profesionaleko azken izango baita.

Bahrainen zortzikotea honako txirrindulariek osatuko dute: Santiago Buitrago, Pello Bilbao, Matevitx Govekar, Pau Miquel, Jakob Omrzel, Attila Valter, Roman Ermakov eta Mathijs Paasschens.

Buitrago (Bogota, 24 urte) izango da taldeko erreferentea sailkapen nagusirako, baina igotzaile izateagatik etapa garaipenak ere bilatuko ditu. Italiako Giroan bi etapa irabazi dituen kolobiarraren arabera, "oso Vuelta gogorra izango da, mendiko etapa askorekin".

Vuelta berezia izango da Pello Bilbaorentzat, txirrindulari garrantzitsua taldearentzat errepidean duen eskarmentuagatik. Bere helburua igoeratan garaipen aukerak bilatzea izango da.

Pello Bilbao, Bahrain Victorius taldeko txirrindularia

Erronkak gustatzen zaizkit, eta hau erronka berria bat da niretzat

Frantziako Tourra galdu ondoren, Bilbok motibazio gehigarri batekin helduko dio bere azken Vueltari, eta hiru asteetan zehar talde gaztea gidatzen lagunduko du.

"Bi aste bizi hauen ostean, nire azken Vuelta dator. Nire egutegian ustekabeko lasterketa izan da, baina aukera ona. Azkenean, Tourra korritu ez izanak Vuelta egiteko ateak zabaldu dizkit, eta oso motibatuta nago. Azken urteetan korritu ez dudan lasterketa da, nahiz eta profesionaletako ibilbide hasieran korritu nuen, eta etxean berriro noire burua probatzeko gogo handia dut", esan du txirrindulari gernikarrak.

36 urteko Bilbaok onartzen du taldearen erreferentzia Buitrago izango dela, baina gazteen aldeko apustua egiten duen taldeak lor ditzakeen mailan konfiantza du.

"Etapaka borrokatzeko gogo handia duen talde gazte bat ikusten dut. Esango nuke taldeko txirrindulari gehienak aurrerapausoak ematen ari direla eta anbizioa dutela. Egoera hori gustatzen zait. Motibagarria da bere mugak hautsi nahi dituen talde gazte batean parte hartzea, eta nire eskarmentua taldearen mesedetan erabiliko dut ", nabarmendu du.

Bilbaok aitortu duenez, ez dago sailkapen nagusian borrokatzeko moduan, eta bere helburua etapa garaipena izango da. "Hiru itzuli handietan etapa garaipenak izateko falta zaidan bakarra da. Ez naiz palmaresarekin edo zenbakiekin obsesionatuta dagoen norbait, baina erronkak gustatzen zaizkit, eta hau erronka berria bat da niretzat", laburbildu du.

UCI World Tour Txirrindularitza Espainiako Vuelta Pello Bilbao

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