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Kern Pharma Espainiako Vueltara itzuliko da, 2024an izandako arrakasta errepikatzeko asmoz

Berrade, Uriarte, Cobo, Brustenga, Ruiz, Elosegi, Ramiro Sosa eta Wenzel dira talde nafarrak Monakon larunbat honetan abiatuko den lasterketan parte hartzeko aukeratu dituen zortzi txirrindulariak.

PAMPLONA, 18/08/2026.- Los ciclistas del Kern Pharma Ibon Ruiz (i) y Diego Uriarte (2i) junto a la consejera de Cultura, Deporte y Turismo del Gobierno de Navarra, a Rebeca Esnaola y al mánager general del equipo, Juanjo Oroz, durante la rueda de prensa que han ofrecido este martes en Pamplona para presentar la participación de la escuadra navarra en la Vuelta a España que comienza el próximo día 22 en Mónaco. EFE/Villar López

Juanjo Oroz Kern Pharma taldeko kirol zuzendaria, Ibon Ruiz eta Diego Uriarte txirrindulariak; eta Rebeca Esnaola, Nafarroako Kultura, Kirol eta Turismo kontseilaria. Argazkia: EFE

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KIROLAK EITB

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Urko Berrade, Diego Uriarte, Ivan Cobo, Marc Brustenga, Ibon Ruiz, Iñigo Elosegi, Ivan Ramiro Sosa eta Mats Wenzel dira Kern Pharma talde nafarrak Monakon larunbat honetan abiatuko den Espainiako Vueltan parte hartzeko aukeratutako txirrindulariak.

Talde nafarrak Espainiako Vueltan parte hartuko duen hirugarren aldia izango da, 2024an lortutako emaitzak onak errepikatzeko asmoz. Orduan lasterketako errebelazioa izan zen, eta hiru etapa irabazi zituen.

Horietako bat Berradek irabazi zuen, Vueltara itzuliko den txirrindularia. Uriarte, Cobo, Brustenga, Ruiz, Elosegi, Ramiro Sosa eta Wenzelek eskarmentua, gaztetasuna eta talentua batzen dituzte.

Lasterketa irailaren 13an bukatuko da, 21 etapa eta 3.000 kilometro baino gehiagoko ibilbidea bete ondoren. Vueltak Monako, Frantzia, Andorra eta Espainia zeharkatuko ditu.

Taldearen aurkezpena astearte honetan egin dute Iruñeko Nafarroa Arena pabiloian, eta bertan izan dira Juanjo Oroz taldeko kirol-zuzendaria, Ibon Ruiz eta Diego Uriarte txirrindulariak eta Rebeca Esnaola Foru Erkidegoko Kultura, Kirol eta Turismo sailburua.

Bi urte geroago, UCI ProTeam mailan lehiatzen den talde nafarrak Vueltako helmugetan berriz ere besoak altxatzea espero du, nahiz eta lasterketaren zailtasunek zuhurtzia eskatu.

Ibon Ruizek azaldu duenez, taldea "oso ondo prestatuta" dator eta, aurreko parte-hartzean lortutako emaitzen ondoren, gutxienez etapa garaipen bat lortu nahi du.

Vuelta une erabakigarrian iritsi da taldearen etorkizunerako, 2027ko denboraldian jarraitzea ez baitago ziurtatuta, Kern Pharmak, duela zazpi denboralditik babesle nagusia denak, talde uztea erabaki ondoren.

Horregatik, Juanjo Oroz manager nagusiak talde nafarraren proiektua aldarrikatu du, 34 urtez Nafarroako txirrindularitzari eta txirrindulari gazteen prestakuntzari lotuta izan delako, hazi ahal izateko eta maila gorenera jauzi egiteko ingurune bat bermatzearen garrantzia azpimarratuz.

Diego Uriartek 21 etapako lasterketa bat jokatuko du lehen aldiz, eta edizio honetan parte hartzeak "ametsak betetzen jarraitzeko" aukera ematen diola azpimarratu du.

Txirrindularitza Espainiako Vuelta Nafarroa Arena

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