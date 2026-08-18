Kern Pharma Espainiako Vueltara itzuliko da, 2024an izandako arrakasta errepikatzeko asmoz
Berrade, Uriarte, Cobo, Brustenga, Ruiz, Elosegi, Ramiro Sosa eta Wenzel dira talde nafarrak Monakon larunbat honetan abiatuko den lasterketan parte hartzeko aukeratu dituen zortzi txirrindulariak.
Urko Berrade, Diego Uriarte, Ivan Cobo, Marc Brustenga, Ibon Ruiz, Iñigo Elosegi, Ivan Ramiro Sosa eta Mats Wenzel dira Kern Pharma talde nafarrak Monakon larunbat honetan abiatuko den Espainiako Vueltan parte hartzeko aukeratutako txirrindulariak.
Talde nafarrak Espainiako Vueltan parte hartuko duen hirugarren aldia izango da, 2024an lortutako emaitzak onak errepikatzeko asmoz. Orduan lasterketako errebelazioa izan zen, eta hiru etapa irabazi zituen.
Horietako bat Berradek irabazi zuen, Vueltara itzuliko den txirrindularia. Uriarte, Cobo, Brustenga, Ruiz, Elosegi, Ramiro Sosa eta Wenzelek eskarmentua, gaztetasuna eta talentua batzen dituzte.
Lasterketa irailaren 13an bukatuko da, 21 etapa eta 3.000 kilometro baino gehiagoko ibilbidea bete ondoren. Vueltak Monako, Frantzia, Andorra eta Espainia zeharkatuko ditu.
Taldearen aurkezpena astearte honetan egin dute Iruñeko Nafarroa Arena pabiloian, eta bertan izan dira Juanjo Oroz taldeko kirol-zuzendaria, Ibon Ruiz eta Diego Uriarte txirrindulariak eta Rebeca Esnaola Foru Erkidegoko Kultura, Kirol eta Turismo sailburua.
Bi urte geroago, UCI ProTeam mailan lehiatzen den talde nafarrak Vueltako helmugetan berriz ere besoak altxatzea espero du, nahiz eta lasterketaren zailtasunek zuhurtzia eskatu.
Ibon Ruizek azaldu duenez, taldea "oso ondo prestatuta" dator eta, aurreko parte-hartzean lortutako emaitzen ondoren, gutxienez etapa garaipen bat lortu nahi du.
Vuelta une erabakigarrian iritsi da taldearen etorkizunerako, 2027ko denboraldian jarraitzea ez baitago ziurtatuta, Kern Pharmak, duela zazpi denboralditik babesle nagusia denak, talde uztea erabaki ondoren.
Horregatik, Juanjo Oroz manager nagusiak talde nafarraren proiektua aldarrikatu du, 34 urtez Nafarroako txirrindularitzari eta txirrindulari gazteen prestakuntzari lotuta izan delako, hazi ahal izateko eta maila gorenera jauzi egiteko ingurune bat bermatzearen garrantzia azpimarratuz.
Diego Uriartek 21 etapako lasterketa bat jokatuko du lehen aldiz, eta edizio honetan parte hartzeak "ametsak betetzen jarraitzeko" aukera ematen diola azpimarratu du.
Zure interesekoa izan daiteke
2026ko Espainiako Vueltako etapa guztien profilak eta ibilbideak
81. Espainiako Vuelta abuztuaren 22tik irailaren 13ra bitartean jokatuko dute, eta Monakon hasiko da eta Granadan amaitu. Lasterketa kirolakeitb.eus-en eta ETBn jarraitu ahalko duzu, egunero-egunero.
Tadej Pogacar 2026ko Espainiako Vueltan izango da, abuztuaren 22tik aurrera
Frantziako Tourra bosgarrenez irabazi berritan, UAEko txirrindulari esloveniarrak hurrengo Espainiako Vuelta jokatuko du. 2019an parte hartu zuen, oraingoz aurrenekoz eta azkenekoz, Espainiako Vueltan; ekitaldi hartan, hirugarren postua lortu zuen, eta hiru etapa irabazi zituen.
Paula Blasik irabazi du Espainiako Vuelta, eta Ostolazak laugarren bukatu du
Azken etapa Anglirun amaitu da eta Petra Stiasnyk eraman du garaipena, Blasi baino 23 segundo azkarrago helmugaratuta.
Anna van der Breggenek bere legenda handitu du Les Praeresen garaipena lortuta
Sailkapen nagusian Van der Breggenek 18 segundora du Paula Blasi kataluniarra, eta 41era, berriz, Marion Bunel frantziarra.
Mischa Bredewoldek irabazi du bosgarren etapa esprintean
Herbeeretako txirrindulariak Lotte Kopecky taldekidea eta Letizia Paternoster (Liv AlUla Jayco) italiarra gainditu ditu helmugan. Gaurkoa zen mota honetako bukaera bat ikusteko azken aukera bihartik aurrera mendateak izango baitira garrantzitsu
Lotte Kopeckyk irabazi du laugarren etapa esprintean, eta lider maillota jantzi du
SD Worx taldeko belgikarrak bere indarra baliatu du gaurko esprintean, bi aldiz bigarren sailkatu ondoren. Gainera, Kopecky da Vueltako lider berria, 10 segundoko errentari esker, eta 6 segundoko aldea du Kocheken ondoan, eta 12koa ateratzen dio Kerbaolekeri.
Kerbaol bretoiak ezustekoa eman eta irabazi du Coruñan, eta Kochek lider jarraitzen du
Etapa esprintean erabaki behar zela zirudienean, Cedrine Kerbaolek (EF Education) helmugatik 2.000 metrora erasoa jotzea erabaki du. Bresteko txirrindulariak segundo gutxi batzuetako tartea zabaldu du, eta bakarrik, pozez zoratzen, helmugaratu da.
Bossuyt belgikarrak Franziska Koch lider berria gainditu du esprintean
Bossuytek ezin zuen sinetsi ere egin lasterketa handi batean lehen garaipena lortu izana, bere palmareseko laugarrena, baina esprintean ohore hori merezi izan du, txirrindulari onenak gainditu baititu.
Noemi Rüegg suitzarra, Vueltako lehen liderra
Euriak eta helmugara iristeko 8 kilometrora tropela zatitu duen erorikoak markatu dute lehen etapa.