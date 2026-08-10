Abuztuaren 19tik 23ra
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2026ko Alemaniako Itzuliaren etapa guztien profilak eta ibilbideak

Alemaniako Itzulia abuztuaren 19tik 23ra bitartean jokatuko da, eta Bad Orben hasi eta Heilbronnen amaituko da. EITBk lasterketaren bost jardunaldiak, zuzenean, eskainiko ditu.

Alemaniako Itzulia, portada

Alemaniako Itzuliaren hirugarren etapako profila. Irudia: Lidl Deutschland Tour

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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

2026ko Alemaniako Itzulia abuztuaren 19an, asteazkenean, hasiko da Bad Orben, eta abuztuaren 23an, igandean, bukatuko da, Heilbronnen. Lasterketak aitzin etapa bat eta lau etapa izango ditu, eta EITBk guztiak, zuzenean, eskainiko ditu.

Hauek dira Alemaniako Itzuliaren ibilbidea osatzen duten etapak:

Aitzin-etapa, abuztuak 19, asteazkena:

Bad Orb-Bad Orb (2,6 kilometro)

Alemaniako Itzuliaren aitzin etapako profila. Irudia: Lidl Deutschland Tour

Fitxa teknikoa

• Etapa: Atarikoa (abuztuak 19, asteazkena)
• Ibilbidea: Bad Orb-Bad Orb
• Distantzia: 2,6 km
• Irteera ordutegia: 14:00
• Iristeko ordutegia: (46 km/h) | (44 km/h) | (42 km/h)
• Mendiko saria: Ez dago mendate puntuagarririk.

Aitzin-etapa

1. etapa, abuztuak 20, osteguna:

Bad Orb-Schwabisch Hall (215,3 kilometro)

Alemaniako Itzuliaren lehen etapako profila. Irudia: Lidl Deutschland Tour

Fitxa teknikoa

• Etapa: 1ª etapa (abuztuak 20, osteguna)
• Ibilbidea: Bad Orb-Schwabisch Hall
• Distantzia: 215,3 km
• Irteera ordutegia: 11:15
• Iristeko ordutegia: (46 km/h) | (44 km/h) | (42 km/h)
• Mendiko saria: Reicholzheim, 91,2. kilometroan; eta Hermersberg, 161. kilometroan.

1. etapa

2. etapa, abuztuak 21, ostirala:

Schwabisch Hall-Offenbach an der Queich (197 kilometro)

Alemaniako Itzuliaren bigarren etapako profila. Irudia: Lidl Deutschland Tour

Fitxa teknikoa

• Etapa: 2ª etapa (abuztuak 21, ostirala)
• Ibilbidea: Schwabisch Hall-Offenbach an der Queich
• Distantzia: 197 km
• Irteera ordutegia: 12:05
• Iristeko ordutegia: (46 km/h) | (44 km/h) | (42 km/h)
• Mendiko saria: Juxkopf, 38,9. kilometroan.

2. etapa

3. etapa, abuztuak 22, larunbata:

Herxheim bei Landau/Pfalz-Bad Durkheim (170,8 kilometro)

Alemaniako Itzuliaren hirugarren etapako profila. Irudia: Lidl Deutschland Tour

Fitxa teknikoa

• Etapa: 3ª etapa (abuztuak 22, larunbata)
• Ibilbidea: Herxheim bei Landau/Pfalz-Bad Durkheim
• Distantzia: 170,8 km
• Irteera ordutegia: 13:15
• Iristeko ordutegia: (46 km/h) | (44 km/h) | (42 km/h)
• Mendiko saria:  Lolosruhe, 37,9. kilometroan; Kalmit, 56,4. kilometroan; Kalmit, 70,7. kilometroan; Rotsteig, 136,6. kilometroan; eta Annaberg, 154,4.kilometroan.

3. etapa

4. etapa, abuztuak 23, igandea:

Heilbronn-Heilbronn (156,5 kilometro)

Alemaniako Itzuliaren laugarren etapako profila. Irudia: Lidl Deutschland Tour

Fitxa teknikoa

• Etapa: 4ª etapa (abuztuak 23, igandea)
• Ibilbidea: Heilbronn-Heilbronn
• Distantzia: 156,5 km
• Irteera ordutegia: 12:25
• Iristeko ordutegia: (46 km/h) | (44 km/h) | (42 km/h)
• Mendiko saria:  Schloss Stocksberg, 15,8. kilometroan; Jagerhaus, 101,8. kilometroan; Jagerhaus, 123,2. kilometroan; eta Jagerhaus, 144,5. kilometroan.

4. etapa

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