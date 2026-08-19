Txomin Juaristi seguirá en el Euskaltel-Euskadi hasta 2028

El equipo Euskaltel-Euskadi ha anunciado que el corredor vizcaíno Txomin Juaristi han ampliado su contrato hasta 2028 y cumplirá once temporadas consecutivas en el equipo naranja.

Juaristi, de 31 años, se convierte en el decimocuarto corredor confirmado para el próximo curso tras los también renovados Jonathan Lastra, Jon Agirre, Xabier Berasategi y Gotzon Martín y los fichajes de Mikel Landa, Marco Martín, Hodei Muñoz y Felipe Orts. Además, Yago Agirre, Samuel Fernández, Iker Mintegi, Gari Ugarte y Axel van der Tuuk tienen contrato en vigor para 2027.

El ciclista de Markina es valorado por el Euskaltel-Euskadi como "uno de los grandes referentes del equipo en las vueltas por etapas y en la contrarreloj", modalidad en la que logró su hasta ahora única victoria profesional en la última etapa de la Vuelta a Portugal de 2023.

"Es una enorme satisfacción renovar dos años más con el Euskaltel-Euskadi. Aquí me he formado y he crecido como ciclista y además compartir equipo con Mikel Landa será cumplir otro sueño. Tener a un ídolo a mi lado y defender juntos el mismo maillot va a ser algo increíble", ha destacado Juaristi.

Jorge Azanza, responsable deportivo de la escuadra naranja, ha resaltado que el vizcaíno "es el ejemplo perfecto de fidelidad, constancia y compromiso con este proyecto".