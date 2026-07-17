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Bere burua “polibalente” ikusten du Maite Urteaga Laboral Kutxako fitxaketa berriak

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Maite Urteaga Laboral Kutxako fitxaketa berria
18:00 - 20:00
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Hamaika garaipen lortu ditu aurten Urteagak, baina profesionaletara salto egiteko inflexio puntua Espainiako Txapelketa izan zen. 

Emakume kirolariak Txirrindularitza

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