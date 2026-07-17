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Maite Urteaga, la nueva incorporación del Laboral Kutxa, se ve "polivalente"

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Maite Urteaga Laboral Kutxako fitxaketa berria
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Bere burua “polivalente” ikusten du Maite Urteaga Laboral Kutxako fitxaketa berriak
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KIROLAK EITB

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Urteaga ha conseguido once victorias este año, pero el punto de inflexión para dar el salto a profesionales fue el Campeonato de España. 

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