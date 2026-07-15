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Euskadi Fundazioak Felipe Orts fitxatu du, errepidean eta ziklo-krosean aritzeko

Alacanteko txirrindularia urriaren 1ean hasiko da euskal taldean, 2028ko irailaren 30era arte. Ortsek Euskaltel-Euskadirekin jokatuko du errepideko denboraldia, eta “asmo handiko proiektu baten burua” izango da, ziklo-kroseko denboraldirako.

Felipe Orts (Euskaltel)
Felipe Orts, artxiboko irudian. Argazkia: Europa Press.
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J. E. R. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Euskadi Fundazioak Felipe Orts txirrindularia fitxatu du, errepidean eta ziklo-krosean ibiltzeko, asteazkenean euskal taldeak iragarri duenez. Alacanteko txirrindularia urriaren 1ean hasiko da euskal taldean, 2028ko irailaren 30era arte, eta, bi urte horietan, Ortsek Euskaltel-Euskadirekin jokatuko du errepideko denboraldia, eta “asmo handiko proiektu baten burua” izango da, ziklo-kroseko denboraldirako.

Euskadi Fundazioak azaldu duenez, Orts fitxatzeak ziklo-kroseko jarduera gisa sortzea ekarriko du; orain arte, Euskaltel-Euskadi, Laboral Kutxa-Euskadi, BBK Euskadi 23 urtetik beherakoen BBK Euskadi taldea eta egokitutako txirrindularitzaren egitura, eta ziklo-krosa bosgarren jarduera izango da. Orts zazpigarren postuan dabil ziklo-kroseko munduko sailkapenean, eta aukera emango dio Euskadi Fundazioari “neguko hilabeteetan lehen mailako eragin sakona izateko hedabideetan; izan ere, aldi horretan errepideko denboraldia gelditu egiten da, baina lokatzak nazioarteko protagonismo handiena hartzen du”.

"Bakarkako proiektu hutsa sortzeko aukera nuen, baita Belgikako talde batekin berriro lehiatzeko aukera ere, baina, Euskadi Fundazioarekin bat egiteko aukera sortu zenean, ez nuen segundo bakar batean ere duda egin”, adierazi du Euskadi Fundazioko txirrindulari berriak, 31 urtekoa bera. Iñaki Isasi Euskadi Fundazioaren presidentearen esanetan, "Felipe Ortsen etorrera benetako urrats estrategikoa da. Ziklo-krosa gure lurraldean errotuta dagoen eta ohitura izugarria duen diziplina bat da. Hain zuzen, gure zaleek lasterketa guzti-guztiak pasio paregabez bizi ohi dituzte”.

Urriaren eta otsailaren artean, Orts ziklo-kroseko denboraldian arituko da, bere babesle pertsonal eta teknikoekin batera, eta martxotik irailera bitartean, ordea, errepidean ibiliko da, Euskaltel-Euskadirekin: “Alacanteko txirrindulariak bi diziplinetan batzen diren UCI puntu guztiak Euskadi Fundazioaren alde zenbatuko dira”, gehitu du Fundazioak. Felipe Orts Espainiako ziklo-kroseko egungo txapelduna da, eta txapelketa hori azken zortzi ekitaldietan irabazi du. 

Euskadi Fundazioa Txirrindularitza

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