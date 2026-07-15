Euskadi Fundazioak Felipe Orts fitxatu du, errepidean eta ziklo-krosean aritzeko
Alacanteko txirrindularia urriaren 1ean hasiko da euskal taldean, 2028ko irailaren 30era arte. Ortsek Euskaltel-Euskadirekin jokatuko du errepideko denboraldia, eta “asmo handiko proiektu baten burua” izango da, ziklo-kroseko denboraldirako.
Euskadi Fundazioak Felipe Orts txirrindularia fitxatu du, errepidean eta ziklo-krosean ibiltzeko, asteazkenean euskal taldeak iragarri duenez. Alacanteko txirrindularia urriaren 1ean hasiko da euskal taldean, 2028ko irailaren 30era arte, eta, bi urte horietan, Ortsek Euskaltel-Euskadirekin jokatuko du errepideko denboraldia, eta “asmo handiko proiektu baten burua” izango da, ziklo-kroseko denboraldirako.
Euskadi Fundazioak azaldu duenez, Orts fitxatzeak ziklo-kroseko jarduera gisa sortzea ekarriko du; orain arte, Euskaltel-Euskadi, Laboral Kutxa-Euskadi, BBK Euskadi 23 urtetik beherakoen BBK Euskadi taldea eta egokitutako txirrindularitzaren egitura, eta ziklo-krosa bosgarren jarduera izango da. Orts zazpigarren postuan dabil ziklo-kroseko munduko sailkapenean, eta aukera emango dio Euskadi Fundazioari “neguko hilabeteetan lehen mailako eragin sakona izateko hedabideetan; izan ere, aldi horretan errepideko denboraldia gelditu egiten da, baina lokatzak nazioarteko protagonismo handiena hartzen du”.
"Bakarkako proiektu hutsa sortzeko aukera nuen, baita Belgikako talde batekin berriro lehiatzeko aukera ere, baina, Euskadi Fundazioarekin bat egiteko aukera sortu zenean, ez nuen segundo bakar batean ere duda egin”, adierazi du Euskadi Fundazioko txirrindulari berriak, 31 urtekoa bera. Iñaki Isasi Euskadi Fundazioaren presidentearen esanetan, "Felipe Ortsen etorrera benetako urrats estrategikoa da. Ziklo-krosa gure lurraldean errotuta dagoen eta ohitura izugarria duen diziplina bat da. Hain zuzen, gure zaleek lasterketa guzti-guztiak pasio paregabez bizi ohi dituzte”.
Urriaren eta otsailaren artean, Orts ziklo-kroseko denboraldian arituko da, bere babesle pertsonal eta teknikoekin batera, eta martxotik irailera bitartean, ordea, errepidean ibiliko da, Euskaltel-Euskadirekin: “Alacanteko txirrindulariak bi diziplinetan batzen diren UCI puntu guztiak Euskadi Fundazioaren alde zenbatuko dira”, gehitu du Fundazioak. Felipe Orts Espainiako ziklo-kroseko egungo txapelduna da, eta txapelketa hori azken zortzi ekitaldietan irabazi du.
Zure interesekoa izan daiteke
Pogacarren erasoa, Col de Font de Ceren: 46 segundora zuen Carapaz harrapatu egin du… 700 metroan
Frantziako Tourreko hamargarren etapako azken mendatean (hirugarren mailakoa zen hori), Tadej Pogacarrek aurrera egin du, Richard Carapazen atzetik zihoan multzotik; lasterketako liderrak berehala harrapatu du EF Educationeko txirrindularia, eta segituan aurreratu du, gainera.
Pogacarrek beste hozkada bat eman dio Tourrari Le Lioranen
Lasterketako liderrak erasoa gogor jo du helmugatik 15 kilometrora, Pertusko igoeran, eta faboritoek ezin izan dute esloveniarraren gurpila jarraitu. Are gehiago, UAEko izarrak Richard Carapaz berehala harrapatu eta aurreratu du, ekuardortarra ihes eginda zegoenean.
Pogacar bakar-bakarrik helmugaratu da Le Lioranen
Tadej Pogacarrek (UAE) hirugarren etapa garaipena lortu du Le Lioranen, 15 kilometroren faltan erasoa jo eta bakarrik helmugaratuta. Gainera, duela bi urteko arantza kentzeko ere balio izan dio esloveniarrari. Evenepoel (Red Bull BORA) izan da bigarren eta Seixas (Decathlon) hirugarren.
Laboral Kutxa-Euskadik Maite Urteaga fitxatu du, 2027ko eta 2028ko denboraldietarako
"Gogo handiz nabil neure onena emateko, blokeari laguntzeko eta elkarrekin hazten jarraitzeko”, adierazi du Urteagak, fitxaketa baieztatuta. Txirrindulari zumaiarra, 25 urtekoa bera, Eulen-Amenabarretik iritsiko da.
2026ko Frantziako Tourraren 18. etaparen profila eta ibilbidea: Voiron – Orcieres-Merlette (185,2 km)
Frantziako Tourreko seigarren etapak 3.950 metroko desnibela eta bost mendate pilatzen ditu. 1.825 metroko altueran helmugaratuko dira txirrindulariak, Orcieres-Merletten.
Alex Aranburu: “Azkenengo mendateetan oso justu nindoan"
Aranburu eguneko ihesaldian sartu da, Ion Izagirre taldekidearekin batera baina, azkenean, ezin izan du etapa garaipenaren lehian sartu.
Frantziako Tourraren bederatzigarren etapako azken kilometroa
Mathieu Van Der Poel izan da azkarrena Frantziako Tourreko bederatzigarren etapan. Etapa laburtu dute, Correze-ko tenperatura altuengatik.
Frantziako Tourreko zortzigarren etapako azken kilometroa
Talde nagusia bat eginda iritsi da azken kilometroetara, aurretik izandako ihesaldiak kontrolatu ostean. Azken metroetan, Tim Merlier izan da azkarrena, ekitaldi honetako bigarren etapa jarraian irabazita.
Merlierrek bere nagusitasuna berretsi du esprintean, Frantziako Tourrean bigarren garaipena jarraian lortuta
Tim Merlier belgikarrak Tourreko zortzigarren etapa irabazi du larunbat honetan Bergeracen, bigarren garaipena jarraian eskuratuz, eta lasterketako esprinterrik indartsuenetakoa dela berretsiz. Sailkapen nagusiak ez du aldaketarik izan, Tadej Pogacarrek lidergoari eutsi baitio.