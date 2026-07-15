La Fundación Euskadi ficha a Felipe Orts, para carretera y ciclocrós

La Fundación Euskadi ha fichado al ciclista Felipe Orts, para competir en carretera y en ciclocrós, según ha anunciado este miércoles la formación vasca. El corredor alicantino se incorporará a la Fundación Euskadi el próximo 1 de octubre, hasta el 30 de septiembre de 2028, y, en esos dos años, Orts disputará con el Euskaltel-Euskadi la temporada de carretera, y liderará “un ambicioso proyecto” para la temporada de ciclocrós.

Tal y como ha detallado la Fundación Euskadi, la llegada de Orts trae consigo la creación de una unidad de actividad de ciclocrós, que se une a las del Euskaltel-Euskadi, el Laboral Kutxa-Euskadi, el equipo sub-23 BBK Euskadi y la estructura de ciclismo adaptado. Orts, que es séptimo en el ranking mundial de ciclocrós, permitirá a la Fundación Euskadi “mantener un impacto mediático de primer orden durante los meses invernales, un periodo en el que la competición de carretera se detiene, pero el barro cobra el máximo protagonismo internacional”.

“Tenía la opción de crear un proyecto estrictamente personal o incluso de volver a competir con un equipo belga, pero, cuando surgió la oportunidad de unirme a la Fundación Euskadi, no lo dudé ni un segundo”, ha señalado el nuevo ciclista de la Fundación Euskadi, de 31 años. En palabras de Iñaki Isasi, presidente de la Fundación Euskadi, "la llegada de Felipe Orts representa un paso estratégico y natural para nosotros. El ciclocrós es una disciplina con un arraigo y una tradición inmensas en nuestro territorio, donde nuestra afición vive cada carrera con una pasión única”.

Orts disputará la temporada de ciclocrós entre octubre y febrero, junto a sus patrocinadores personales y técnicos, en tanto que de marzo a septiembre competirá en carretera con el Euskaltel-Euskadi: “Todos los puntos UCI que el ciclista alicantino sume en ambas disciplinas computen a favor de la Fundación Euskadi”, precisa la propia Fundación. Felipe Orts es el actual campeón de España de ciclocrós, y ha obtenido el título en las últimas ocho ediciones del campeonato.