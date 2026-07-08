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Euskaltel-Euskadik Hodei Muñoz fitxatu du, 2028ko denboraldiko amaierara arte

Luiaondoko txirrindulari gaztea abuztuaren 1ean hasiko da euskal taldearekin lanean, hau da, 20 urte beteko dituen egunean bertan. Soudal Quick-Step Devo Teametik iritsi da Muñoz Euskaltel-Euskadira.

Hodei Muñoz (Euskaltel-Euskadi)

Hodei Muñoz abuztuaren 1ean hasiko da lanean Euskaltel-Euskadin. Argazkia: Euskaltel-Euskadi.

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KIROLAK EITB

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Euskaltel-Euskadik Hodei Muñoz txirrindulari gaztea fitxatu du, 2028ko denboraldiko amaierara arte, asteazkenean euskal taldeak iragarri duenez. Luiaondoko txirrindulari gaztea abuztuaren 1ean hasiko da euskal taldearekin lanean, hau da, 20 urte beteko dituen egunean bertan. Soudal Quick-Step Devo Teametik iritsi da Muñoz Euskaltel-Euskadira. Aurreikuspena da abuztuaren 4an hastekoa den Burgosko Itzulian egitea debuta.

Muñoz junior mailatik zuzenean profesionaletara igaro zen. Bere talde berriaren web orriak jasotako adierazpenetan, adierazi du "Euskaltel-Euskadik fitxatzea oso garrantzitsua” dela, berarentzat. “Etxeko taldea da, umea nintzenetik jarraitu dudana, eta maillot hau jantzi ahal izateak harrotasunez betetzen nau. Etapa berri honi motibazio handiarekin eta nigan jarri duten konfiantza errepidean itzultzeko gogo sendoarekin egiten diot aurre. Hemendik 2028ra, txirrindulari bezala hazten jarraitu nahi dut, ahal den guztia ikasi, eta aukera hau aprobetxatu taldeari laguntzeko eta emaitza onak lortzeko”.

Jorge Azanza Euskaltel-Euskadiko kirol arduradunaren esanetan, "Hodeirena etorkizun handiko fitxaketa da, eta, gainera, berehalako ekarpena ematen digu lehen egunetik. Ezin hobeto egokitzen da egitura hau definitzen duen bereizten duen harrobiaren izaerara. Oso txirrindulari balioaniztuna da: ondo gainditzen du mendi ertaineko etapak, abiadura punta ona du talde murriztetan, eta, batez ere, heldutasuna eta lasterketa bat irakurtzeko gaitasuna ditu. Guk itxaropen handia dugu bere garapenean eta ziur gaude funtsezkoa izango dela taldearen etorkizunean".

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