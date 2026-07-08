El Euskaltel-Euskadi ficha a Hodei Muñoz hasta el final de la temporada de 2028

El Euskaltel-Euskadi ha fichado al joven ciclista Hodei Muñoz hasta el final de la temporada de 2028, según ha anunciado este miércoles el equipo vasco. El corredor de Luiaondo se incorpora al Euskaltel-Euskadi desde el 1 de agosto, día en que cumple 20 años, y llega a la formación naranja desde el Soudal Quick-Step Devo Team. La previsión es que su debut tenga lugar en la Vuelta a Burgos, que comienza el 4 de agosto.

Muñoz, que debutó en profesionales desde la categoría júnior, ha señalado, en declaraciones recogidas por la página web de su nuevo equipo, que "fichar por el Euskaltel-Euskadi significa muchísimo para mí. Es el equipo de casa, el que he seguido desde que era un niño, y poder vestir este maillot me llena de orgullo. Afronto esta nueva etapa con una motivación enorme y con el firme deseo de devolver en la carretera la confianza que han depositado en mí. De aquí a 2028, quiero seguir creciendo como ciclista, aprender todo lo posible, y aprovechar esta oportunidad para ayudar al equipo y conseguir buenos resultados”.

A juicio de Jorge Azanza, responsable deportivo del Euskaltel-Euskadi, "la incorporación de Hodei representa un fichaje de mucho futuro que, además, nos aporta valor inmediato desde el primer día. Encaja a la perfección en la dinámica y en la filosofía de cantera que define a esta estructura. Es un ciclista muy polivalente: supera bien la media montaña, posee una buena punta de velocidad para resolver en grupos reducidos y, sobre todo, destaca por su madurez y sabe leer las carreras. Tenemos puestas muchas esperanzas en su progresión y estamos convencidos de que va a ser una pieza clave en el porvenir del equipo".