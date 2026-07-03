Chris Froomek bere ibilbide profesionalaren amaiera baieztatu du
Txirrindulari britaniarrak aurreko abuztuko entrenamenduetan erorketa bat izan zuen, honek pneumotorax bat, bost hautsitako saihets-hezur eta orno zerbikal bat eragin dizkio.
Chris Froome, lau aldiz Frantziako Tourreko irabazleak bere ibilbide profesionalaren amaiera baieztatu du, ostiral honetan. Txirrindulari britaniarrak aurreko abuztuko entrenamenduetan erorketa bat izan zuen, honek pneumotorax bat, bost hautsitako saihets-hezur eta orno zerbikal bat eragin dizkio.
Froomek Frantziako Tourrek lau edizio irabaztea lortu zuen 2013 eta 2017 artean, gainera, britaniarrak 2018ko Italiako Giroa lortu zuen eta baita 2011 eta 2017ko Espainako Vuelta.
Baina bere ibilbideak geldialdi bat pairatu zuen 2019an, erlojupeko etapa baten errekonozimenduan erorketa larri bat jasan zuenenan. Ezbeharraren ondoren, Froomek ez zuen berriro lehiakorra izatea lortu, bere ibilbidea Israel taldean jarraitu zuen arren.
Zure interesekoa izan daiteke
Larunbatean hasiko da Frantziako Tourra, Pogacar eta Vingegaardekin faborito bezala
Euskal txirrindularitzak ere bere ordezkaritza izango du lasterketan, Ion Izagirre, Xabier Mikel Azparren eta Alex Aranbururekin.
Donostiako Klasikoak eskalatzaileentzat diseinatutako ibilbidea aurkeztu du aurtengo edizioarako
2026koa 45. edizioa izango da, eta zazpi mendate puntuagarri eta 221 kilometroko ibilbideaizango ditu. Azken kilometroetan Erlaitz ( % 10) eta Murgil ( % 10) mendateak igo beharko dituzte, helmugatik gertu.
Izagirrek, Aranburuk eta Azparrenek ilusioz eta baikor ekingo diote Tourrari
2026ko Frantziako Tourraren aurkezpena egin dute gaur arratsaldean BArtzelonan. Bertan aurkeztu dituzte lasterketan parte hartuko dituzten 23 taldeak, tartean, Caja Rural. Gainera, euskal txirrindularitzaren ordezkariekin ere izan gara, Ion Izagirrerekin, Alex Aranbururekin eta Xabier Mikel Azparrenekin.
2026ko Frantziako Tourrean parte hartuko duten txirrindularien zerrenda
Lasterketaren 113. ekitaldia uztailaren 4tik 26ra bitartean jokatuko dute, Bartzelonan hasiko da, eta Parisen amaitu. 23 taldek eta 184 txirrindularik hartuko dute parte tartean Caja Rural-Seguros RGAk eta Ion Izagirrek, Alex Aranburuk eta Xabier Mikel Azparrenek.
Azparren: “Tourrera joatea nire bizitzako ametsa izan da; saiatuko naiz nire aukera eta eguna bilatzen”
Xabier Mikel Azparren 2026ko Tourrean lehiatuko da, estreinakoz. Donostiako aireportuan bertan hartu du Bartzelonarako bidea. Donostiarrak adierazi duenez, “bizitzako puntu onenean” iristen da txirrindularitzako lasterketa entzutetsuenera.
Pinarello Q36.5 taldeak iragarri du Xabier Mikel Azparren Frantziako Tourrean arituko dela
Suitzako taldeak txirrindulari donostiarra hautatu du Bartzelonan larunbatean hasiko den 113. Frantziako Tourrerako. Azparrenek, 27 urtekoa bera, aurrenekoz jokatuko du Tourra, eta, horrenbestez, hiru euskal ziklista ibiliko dira aurtengo ekitaldian: Ion Izagirre, Alex Aranburu eta Azparren bera.
Ion Izagirre, bere azken Tourrera bidean: “Seguru berezia izango dela; emozio bereziak biziko ditut datozen hiru asteetan"
Cofidis taldeko txirrindulari ormaiztegiarra gaur arratsaldean abiatu da Loiuko aireportutik. Izagirrek bi etapa garaipen ditu dagoeneko Frantziako Tourrean, 2016an eta 2023an.
Mikel Landa Frantziako Tourretik kanpo geratu da
Murgiarrak ez du Frantziako Tourrean parte hartuko bizkarrean duen lesioa dela eta. Soudal Quick Stepek Tim Merlier belgikarraren aldeko apustua egin du.
Caja Rural Seguros RGA taldeak modu bitxian iragarri du Tourrerako zortzikotea
Talde nafarrak Frantziako Tourraren aurtengo ediziorako bere taldea iragarri du, bere zortzi txirrindulariak antzinako moduan jantzita: Abel Balderstone, Fernando Gaviria, Sebastian Berwick, Alex, Molenaar, Jpel Nicolau, Stefano Oldani, Jakub Otruba eta Jose Felix Parra.