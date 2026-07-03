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Chris Froomek bere ibilbide profesionalaren amaiera baieztatu du

Txirrindulari britaniarrak aurreko abuztuko entrenamenduetan erorketa bat izan zuen, honek pneumotorax bat, bost hautsitako saihets-hezur eta orno zerbikal bat eragin dizkio.

Chris Froome; Argazkia: Europa Press
Chris Froome Britainia Handiko txirrindulari ohia; Argazkia: Europa Press
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E. I. I. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Chris Froome, lau aldiz Frantziako Tourreko irabazleak bere ibilbide profesionalaren amaiera baieztatu du, ostiral honetan. Txirrindulari britaniarrak aurreko abuztuko entrenamenduetan erorketa bat izan zuen, honek pneumotorax bat, bost hautsitako saihets-hezur eta orno zerbikal bat eragin dizkio.

Froomek Frantziako Tourrek lau edizio irabaztea lortu zuen 2013 eta 2017 artean, gainera, britaniarrak 2018ko Italiako Giroa lortu zuen eta baita 2011 eta 2017ko Espainako Vuelta.

Baina bere ibilbideak geldialdi bat pairatu zuen 2019an, erlojupeko etapa baten errekonozimenduan erorketa larri bat jasan zuenenan. Ezbeharraren ondoren, Froomek ez zuen berriro lehiakorra izatea lortu, bere ibilbidea Israel taldean jarraitu zuen arren.

Txirrindularitza Frantziako Tourra Espainiako Vuelta Italiako Giroa

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