Chris Froome confirma el fin de su carrera profesional

Chris Froome, ganador de cuatro ediciones del Tour de Francia, ha confirmado este viernes, que pone fin a su carrera profesional. El británico sufrió una caída durante los entrenamientos del pasado agosto la cual le provocó un pneumotorax, cinco costillas fracturadas y una vértebra lumbar.

Chris Froome consiguió ganar cuatro ediciones del Tour de Francia entre 2013 y 2017, además, el británico logró el Giro de Italia de 2018 y la Vuelta a España de 2011 y 2017.

Pero su carrera sufrió un parón en 2019, cuando tuvo una grave caída durante el reconocimiento de una etapa contrarreloj. Tras aquel accidente Froome no volvió a ser competitivo sobre la bicicleta, pese a que prosiguió su carrera en el equipo Israel.