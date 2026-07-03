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Chris Froome confirma el fin de su carrera profesional

El británico sufrió una caída durante los entrenamientos del pasado agosto la cual le provocó un pneumotorax, cinco costillas fracturadas y una vértebra lumbar.
Chris Froome; Argazkia: Europa Press
Chris Froome ex ciclista británico; Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Chris Froomek bere ibilbide profesionalaren amaiera berretsi du
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E. I. I. | KIROLAK EITB

Última actualización

Chris Froome, ganador de cuatro ediciones del Tour de Francia, ha confirmado este viernes, que pone fin a su carrera profesional. El británico sufrió una caída durante los entrenamientos del pasado agosto la cual le provocó un pneumotorax, cinco costillas fracturadas y una vértebra lumbar.

Chris Froome consiguió ganar cuatro ediciones del Tour de Francia entre 2013 y 2017, además, el británico logró el Giro de Italia de 2018 y la Vuelta a España de 2011 y 2017.

Pero su carrera sufrió un parón en 2019, cuando tuvo una grave caída durante el reconocimiento de una etapa contrarreloj. Tras aquel accidente Froome no volvió a ser competitivo sobre la bicicleta, pese a que prosiguió su carrera en el equipo Israel.

Ciclismo Tour de Francia Vuelta a España Giro de Italia

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