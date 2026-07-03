Chris Froome confirma el fin de su carrera profesional
Chris Froome, ganador de cuatro ediciones del Tour de Francia, ha confirmado este viernes, que pone fin a su carrera profesional. El británico sufrió una caída durante los entrenamientos del pasado agosto la cual le provocó un pneumotorax, cinco costillas fracturadas y una vértebra lumbar.
Chris Froome consiguió ganar cuatro ediciones del Tour de Francia entre 2013 y 2017, además, el británico logró el Giro de Italia de 2018 y la Vuelta a España de 2011 y 2017.
Pero su carrera sufrió un parón en 2019, cuando tuvo una grave caída durante el reconocimiento de una etapa contrarreloj. Tras aquel accidente Froome no volvió a ser competitivo sobre la bicicleta, pese a que prosiguió su carrera en el equipo Israel.
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El ciclismo vasco también tendrá su representación en la carrera, con Ion Izagirre, Xabier Mikel Azparren y Alex Aranburu.
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La prueba, que este año cumple su 45 edición, contará con siete puertos puntuables y 221 kilómetros de recorrido, y tendrá un final protagonizado por los altos de Erlaitz (10 %) y Murgil (10 %), a escasos kilómetros de la meta en la capital donostiarra.
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Esta tarde han presentado en Barcelona a los 23 equipos que participarán en el Tour de Francia, entre ellos el Caja Rural. Además, hemos podido estar con los representantes del ciclismo vasco, Ion Izagirre, Alex Aranburu y Xabier Mikel Azparren.
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La carrera, que se disputará entre el 4 y el 26 de julio, pondrá en juego su 113ª edición, arrancará en Barcelona, y finalizará en París. Participarán 23 equipos, entre ellos el Caja Rural-Seguros RGA, y un total de 184 ciclistas, con tres vascos: Ion Izagirre, Alex Aranburu y Xabier Mikel Azparren.
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