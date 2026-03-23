Nairo Quintanak txirrindularitza utziko du denboraldi amaieran
36 urteko kolonbiarrak Vuelta irabazi zuen 2016an eta Italiako Girokoa, 2014an.
Nairo Quintana Movistar taldeko 36 urteko txirrindulari kolonbiarrak erretiroa hartuko du denboraldi amaieran, igande honetan iragarri zuenez. "Bidaia ederra eta gorabeheratsua" izan dela azpimarratu zuen "txirrindularitzan" gertatzen den moduan.
Quintana, Espainiako Vueltako (2016) eta Italiako Giroko (2014) txapelduna, bigarren izan zen 2013ko eta 2015eko Frantziako Tourrean. S'Agaron, Kataluniako Voltaren hasieraren atarian emandako prentsaurreko batean gaineratu zuenez, denboraldi honetako lasterketa bakoitza "festa handia" eta "azken dantza handia" izatea nahi du.
Txirrindulari kolonbiarra "pozik" eta "lasai" agertu zen, "zoragarria" izan den bidea amaitzeagatik.
Quintanak eskerrak eman zizkion Movistar taldeari, eskainitako aukera guztiengatik. Ziklo hau bihotza "nostalgiaz beteta" eta "harrotasun handiz" itxiko duela adierazi zuen.
