Nairo Quintana anuncia que se retira a final de temporada
El ciclista colombiano Nairo Quintana, del equipo Movistar, de 36 años, anunció este domingo que se retirará al final de la presente temporada y que "ha sido un viaje hermoso, con subidas y con bajadas como en el ciclismo".
Quintana, campeón de la Vuelta a España (2016) y del Giro de Italia (2014) y segundo del Tour de Francia en 2013 y 2015, añadió en una rueda de prensa en S'Agaró, a las puertas del inicio de la Volta a Cataluña, que quiere que cada carrera de esta temporada sea una "gran fiesta" y un "gran último baile" para él.
El ciclista colombiano se mostró "feliz" y "tranquilo" por cerrar un camino que ha sido "maravilloso". "Un sueño más grande de lo que jamás imaginé", añadió.
Quintana, muy agradecido al Movistar por todas las oportunidades que le dio, aseguró que cierra este ciclo con el corazón "lleno de nostalgia" y con "muchísimo orgullo", y señaló que quiere ser recordado como "ese ciclista luchador que siempre quería ganar".
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