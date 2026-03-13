Prestakuntza-proiektua
Bizkaia Cycling Academy, gazteen formakuntzaren aldeko apustua

Bizkaia Cycling Academy
18:00 - 20:00
Bizkaia Cycling Academy proiektuaren aurkezpena
author image

EITB

Azken eguneratzea

Bizkaia Cycling Academy proiektua aurkeztu dute ostegun honetan. Omar Frailek bultzatutako ekimen honek, Fraileren beraren txirrindularitza eskola eta Mungiako txirrindularitza elkartea batu ditu, gazteen formakuntzaren aldeko apustua sendotuz. Errepideak utzi ostean, orain etorkizuneko txirrindulariei laguntzea du helburu Omar Frailek.

Omar Fraile Txirrindularitza

