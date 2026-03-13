Omar Fraile presenta el nuevo proyecto formativo Bizkaia Cycling Academy

El proyecto Bizkaia Cycling Academy ha sido presentado este jueves en Muskiz. Esta iniciativa, impulsada por Omar Fraile, ha unido la escuela de ciclismo del propio Fraile con la Asociación Ciclista de Mungia, consolidando su apuesta por la formación de los jóvenes. Tras abandonar las carreteras, ahora Omar fraile tiene como objetivo ayudar a los ciclistas del futuro.