Omar Fraile presenta el nuevo proyecto formativo Bizkaia Cycling Academy

Bizkaia Cycling Academy
18:00 - 20:00
Presentación del proyecto Bizkaia Cycling Academy
Euskaraz irakurri: Omar Frailek Bizkaia Cycling Academy prestakuntza-proiektu berria aurkeztu du


EITB

Última actualización

El proyecto Bizkaia Cycling Academy ha sido presentado este jueves en Muskiz. Esta iniciativa, impulsada por Omar Fraile, ha unido la escuela de ciclismo del propio Fraile con la Asociación Ciclista de Mungia, consolidando su apuesta por la formación de los jóvenes. Tras abandonar las carreteras, ahora Omar fraile tiene como objetivo ayudar a los ciclistas del futuro.

Omar Fraile Ciclismo

