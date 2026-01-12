Lesioa
Oscar Rodriguez nafarrak aldaka hautsi du entrenatzen istripua izan ostean

Ezbehar honen ondorioz, Burlatako txirrindulariak denboraldiaren lehen zatia geldi eta sendatzen pasa beharko ko du,  INEOS Grenadiers bere taldeak jakinarazi duenez.

OSCAR RODRIGUEZ EUSKADI MURIAS 4 EFE

Oscar Rodriguez Euskadi-Murias taldean izan zen garaian. Artxiboko argazkia: EFE

Oscar Rodriguez nafarrak istripua izan du entrenamendu batean eta aldakan haustura du. Ebakuntza egin behar izan diote, INEOS Grenadiers txirrindulari taldeak jakinarazi duenez.

Ezbehar horren ondorioz, Burlatako txirrindulariak sendatzen emango du denboraldiaren lehen zatia.

Erresuma Batuko taldeak ez du txirrindularia osatzeko eperik zehaztu, ezta istripuaren xehetasunik eman ere.

