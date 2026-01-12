El navarro Oscar Rodríguez ha sufrido un accidente en un entrenamiento y tiene una fractura de cadera que ha requerido intervención quirúrgica, según ha informado el equipo ciclista INEOS Grenadiers.

A consecuencia de este percance, el corredor de Burlada pasará la primera parte de la temporada en recuperación y rehabilitación.

El conjunto británico no ha especificado período de baja, ni tampoco ha explicado detalles del accidente.