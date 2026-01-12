Lesión
El navarro Oscar Rodríguez se rompe la cadera tras sufrir un accidente entrenando

A consecuencia de este percance, el corredor de Burlada pasará la primera parte de la temporada en recuperación y rehabilitación, según ha informado su equipo, el INEOS Grenadiers.
OSCAR RODRIGUEZ EUSKADI MURIAS 4 EFE

Oscar Rodríguez en su etapa en el Euskadi-Murias. Foto de archivo: EFE

Euskaraz irakurri: Oscar Rodriguez txirrindulari nafarrak aldaka hautsi du entrenatzen istripua izan ostean
EITB

El navarro Oscar Rodríguez ha sufrido un accidente en un entrenamiento y tiene una fractura de cadera que ha requerido intervención quirúrgica, según ha informado el equipo ciclista INEOS Grenadiers.

A consecuencia de este percance, el corredor de Burlada pasará la primera parte de la temporada en recuperación y rehabilitación.

El conjunto británico no ha especificado período de baja, ni tampoco ha explicado detalles del accidente.

UCI World Tour Ciclismo

