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Gedna Capel: “Puedo aportar mucha defensa”

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18:00 - 20:00
Gedna Capel en la presentación oficial.
Euskaraz irakurri: Gedna Capel: “Defentsan ekarpen handia egin dezaket”
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Última actualización

Mirai Euskotren ha presentado a Gedna Capel en Donostia. La ala-pívot catalana llega desde Azul Marino Mallorca, para un año. La catalana se siente contenta con la confianza que el club ha depositado en ella y afirma que puede “aportar mucho en defensa y en tema rebotes”.  

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