RENOVACIÓN
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Joy Adams renueva con Inversus Gernika

La jugadora de Guyana seguirá un año más en el equipo vizcaíno

Joy Adams
Joy Adams. Imagen: Inversus Gernika
Euskaraz irakurri: Joy Adamsek Inversus Gernikarekin berritu du
author image

KIROLAK EITB

Última actualización

Joy Adams ha renovado por un año el contrato que le une a Inversus Gernika. De esta manera, la de Guyana seguirá aportando su fortaleza defensiva y su versatilidad en el equipo vizcaíno.

Adams llegó a Maloste en la temporada 2025-2026 procedente del Angers francés. En la última temporada ha promediado 10,8 puntos por partido en la Liga Endesa Femenina. En la Eurocup Women, por su parte, ha disputado 12 partidos obteniendo una media de 7 puntos por partido.

Mujeres deportistas Gernika Saski Liga Femenina Endesa

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X