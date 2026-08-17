Joy Adams renueva con Inversus Gernika

Joy Adams ha renovado por un año el contrato que le une a Inversus Gernika. De esta manera, la de Guyana seguirá aportando su fortaleza defensiva y su versatilidad en el equipo vizcaíno.

Adams llegó a Maloste en la temporada 2025-2026 procedente del Angers francés. En la última temporada ha promediado 10,8 puntos por partido en la Liga Endesa Femenina. En la Eurocup Women, por su parte, ha disputado 12 partidos obteniendo una media de 7 puntos por partido.