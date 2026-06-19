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Franky Garcia izango da Gernika KESBeko entrenatzaile berria

Gainera, Mikel Retolaza eta Maialen Markuerkiaga izango dira bere laguntzaileak 26-27 denboraldian Endesa Ligan.
Gernika KESB Franky Garcia
Talde teknikoa. Argazkia: Gernika KESB
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KIROLAK EITB

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Gernika KESB taldeak zehaztuta dauka 2026-2027 denboraldian lehen taldea zuzenduko duen talde teknikoa, ostiral honetan iragarri duenez. Talde gernikarrak Franky Garcia izango du lehen entrenatzaile, Mikel Retolaza eta Maialen Markuerkiaga laguntzaile bezala izango dituelarik.

Franky Garciak bere gain hartu du Emakumezkoen Endesa Ligako denboraldi berrian taldea zuzentzeko erronka. Entrenatzaileak azpimarratu duenez, helburua "klubaren balioak irudikatuko dituen roster bat eraikitzea da: ahalegina, ilusioa eta anbizioa". Gainera, "Malosten gure zaleekin batera grina eta energia transmititzeko" gai izango den talde bat osatzearen garrantzia azpimarratu du.

Saskibaloia Lointek Gernika KESB ACB Endesa Liga

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