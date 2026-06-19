Franky Garcia izango da Gernika KESBeko entrenatzaile berria
Gernika KESB taldeak zehaztuta dauka 2026-2027 denboraldian lehen taldea zuzenduko duen talde teknikoa, ostiral honetan iragarri duenez. Talde gernikarrak Franky Garcia izango du lehen entrenatzaile, Mikel Retolaza eta Maialen Markuerkiaga laguntzaile bezala izango dituelarik.
Franky Garciak bere gain hartu du Emakumezkoen Endesa Ligako denboraldi berrian taldea zuzentzeko erronka. Entrenatzaileak azpimarratu duenez, helburua "klubaren balioak irudikatuko dituen roster bat eraikitzea da: ahalegina, ilusioa eta anbizioa". Gainera, "Malosten gure zaleekin batera grina eta energia transmititzeko" gai izango den talde bat osatzearen garrantzia azpimarratu du.
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