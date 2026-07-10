La base griega Samantha Galanopoulos se incorpora al Gernika KESB

El Gernika KESB ha anunciado este viernes el fichaje para la temporada 2026-27 de la baloncestista greco-estadounidense Samantha Galanopoulos, base de 25 años y 1,72 metros de altura, y que llega al conjunto bizkaíno procedente del Panathinaikos A.C.

Según el comunicado, Sam Galanopoulos "se suma al proyecto granate para reforzar la dirección de juego y aportar ritmo, lectura y amenaza exterior". "Su perfil combina capacidad para generar juego, anotar desde diferentes situaciones y ayudar al equipo desde la intensidad defensiva y el trabajo diario", añade el Gernika KESB en su nota de prensa.

Tras su paso por Grecia, donde ha competido en equipos como Esperides Kallitheas y Panathinaikos, Galanopoulos llega a Maloste para afrontar una nueva etapa en la Liga Femenina Endesa.

La propia Galanopoulos ha mostrado ilusión por esta etapa: "Estoy súper, súper contenta de unirme al equipo y con muchísimas ganas de llegar a trabajar".