El Gernika KESB ficha a la alera griega Elena Bosgana, para la temporada 2026-2027

El Gernika KESB ha fichado a la alera griega Elena Bosgana, para la temporada 2026-2027, según ha informado este miércoles el propio club vizcaíno. Bosgana, de 22 años y 1,90, llega al equipo vasco desde el Leganés; internacional con la selección de Grecia, el Gernika KESB espera que aporte “físico, versatilidad y capacidad para generar desde diferentes posiciones”.

Bosgana, ha precisado el Gernika, se formó como baloncestista en la Universidad de Stanford, en Estados Unidos. La nueva jugadora del conjunto vizcaíno llega “con muchas ganas de comenzar a trabajar junto al equipo”, y de saludar a los y las aficionadas de Maloste.