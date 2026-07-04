Naia Zubiaga dejará el Gernika KESB de cara a la próxima temporada tal y como ha informado el club, este viernes, en su página web. La canterana debutó en el primer equipo en la temporada 2024-2025 y tras una segunda temporada en la plantilla finaliza su vínculo con el club.

El Gernika KESB le agradece su “trabajo, compromiso y dedicación” durante el tiempo en el que Naia ha formado parte del club. Asimismo, el club ha señalado que esperan “poder volver a verla defendiendo nuestros colores en el futuro”, mediante un comunicado en su página web.