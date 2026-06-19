Franky García será el nuevo entrenador del Gernika KESB

El Gernika KESB ya tiene definido el cuerpo técnico que liderará al primer equipo durante la temporada 2026-2027, según ha anunciado este viernes. El club gernikarra apuesta por Franky García como primer entrenador, acompañado por Mikel Retolaza y Maialen Markuerkiaga como entrenadores ayudantes.

Franky García asume el reto de dirigir al equipo en una nueva temporada en la Liga Femenina Endesa. El técnico destaca que el objetivo es construir "un roster que represente los valores del club: esfuerzo, ilusión y ambición". Además, subraya la importancia de formar un equipo capaz de "transmitir pasión y energía en Maloste junto a nuestra afición".