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Franky García será el nuevo entrenador del Gernika KESB

Además, Mikel Retolaza y Maialen Markuerkiaga serán sus ayudantes durante la temporada 26-27 en la Liga Endesa.
Gernika KESB Franky Garcia
Equipo técnico. Foto: Gernika KESB
Euskaraz irakurri: Franky Garcia izango da Gernika KESBeko entrenatzaile berria
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KIROLAK EITB

Última actualización

El Gernika KESB ya tiene definido el cuerpo técnico que liderará al primer equipo durante la temporada 2026-2027, según ha anunciado este viernes. El club gernikarra apuesta por Franky García como primer entrenador, acompañado por Mikel Retolaza y Maialen Markuerkiaga como entrenadores ayudantes.

Franky García asume el reto de dirigir al equipo en una nueva temporada en la Liga Femenina Endesa. El técnico destaca que el objetivo es construir "un roster que represente los valores del club: esfuerzo, ilusión y ambición". Además, subraya la importancia de formar un equipo capaz de "transmitir pasión y energía en Maloste junto a nuestra afición".

Baloncesto Gernika Saski Liga Endesa

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