Franky García será el nuevo entrenador del Gernika KESB
El Gernika KESB ya tiene definido el cuerpo técnico que liderará al primer equipo durante la temporada 2026-2027, según ha anunciado este viernes. El club gernikarra apuesta por Franky García como primer entrenador, acompañado por Mikel Retolaza y Maialen Markuerkiaga como entrenadores ayudantes.
Franky García asume el reto de dirigir al equipo en una nueva temporada en la Liga Femenina Endesa. El técnico destaca que el objetivo es construir "un roster que represente los valores del club: esfuerzo, ilusión y ambición". Además, subraya la importancia de formar un equipo capaz de "transmitir pasión y energía en Maloste junto a nuestra afición".
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Tras hacer frente al “reto económico” que ha supuesto la marcha de Lointek, patrocinador principal del club en los últimos años, el Gernika KESB ha anunciado que, en la próxima temporada, “volverá a vestir la camiseta de la Liga Femenina Endesa”.
Laura Westerik no seguirá en el Gernika KESB
La jugadora neerlandesa ha permanecido durante dos temporadas en el club vizcaíno, al que llegó desde el IDK Euskotren.
Lucas Fernández no seguirá como entrenador del Gernika
El entrenador manchego dejará el equipo a final de temporada, tras tres cursos en el cargo.
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El Lointek Gernika ficha a Isabelle Bourne, hasta el final de la temporada 2025-2026
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Sarah Polleros deja el Lointek Gernika
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La jugadora estadounidense llega a Gernika proveniente del Hozono Global Jairis, hasta final de temporada.