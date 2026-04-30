Laura Westerik no seguirá en el Gernika KESB

La alero del Gernika KESB Laura Westerik no seguirá en el club vizcaíno, tal y como ha anunciado este jueves la propia entidad de Gernika.

La jugadora neerlandesa ha permanecido durante dos temporadas en el club vizcaíno, al que llegó desde el IDK Euskotren.

“Desde el club, queremos agradecer su trabajo y profesionalidad desde el primer día. Su implicación tanto en la vida diaria como con el club ha hecho que esa comunión con la afición haya sido muy especial. Desde aquí, queremos desearle mucha suerte en sus próximos proyectos, tanto profesionales como personales”, se ha despedido de Westerik el Gernika KESB, en su página web.