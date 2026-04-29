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Lucas Fernández no seguirá como entrenador del Gernika

El entrenador manchego dejará el equipo a final de temporada, tras tres cursos en el cargo.
Lucas Fernández
Lucas Fernández, entrenador del Gernika
Euskaraz irakurri: Lucas Fernandezek ez du Gernikako entrenatzailea izaten jarraituko
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AGENCIAS | EITB

Última actualización

El Gernika KESB confirmó este miércoles que el técnico Lucas Fernández no seguirá la próxima temporada como entrenador del equipo vizcaíno después de tres temporadas en el cargo.

A las órdenes de Fernández, el Gernika ha sido una vez noveno en Liga Femenina Endesa (2024-25) y dos veces décimo (2022-23 y 2025-26). 

Asimismo, se clasificó en dos ocasiones para la Copa de la Reina (2024 y 2025) y alcanzó los octavos de final de la Eurocopa en las campañas 2023-24 y 2025-26.


Gernika Saski Liga Femenina Endesa Mujeres deportistas Baloncesto

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