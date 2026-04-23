Lointek dejará de patrocinar al Gernika KESB al final de la temporada 2025-2026
Lointek dejará de patrocinar al Gernika KESB al final de la temporada 2025-2026, tal y como ha anunciado el club vizcaíno. El Gernika KESB ha confirmado que ha iniciado “conversaciones con distintas entidades y empresas”, con el objetivo de “incorporar un nuevo compañero de viaje que dé nombre al equipo en la Liga Femenina Endesa, en esta nueva etapa”.
En este contexto, a través de un comunicado publicado en su página web, el club Gernika KESB ha dado a conocer que, “a la finalización de la presente temporada 2025-2026, llegará a su fin la relación de patrocinio y acompañamiento que durante los últimos años ha mantenido con Lointek”.
“Desde el club”, prosigue el texto, “queremos trasladar nuestro más sincero agradecimiento y orgullo por el camino recorrido junto a Lointek. Ha sido un periodo de colaboración especialmente enriquecedor para Gernika KESB, en el que ambas entidades hemos crecido de la mano, consolidando un proyecto deportivo y social de referencia. Lointek forma ya parte inseparable de la historia de nuestro club y de los hitos alcanzados en estos años”, destaca.
Así, “se abre ahora una nueva etapa para Gernika KESB, que afrontamos con ilusión y responsabilidad. Como uno de los clubes con mayor trayectoria en la Liga Femenina Endesa, nuestro objetivo es seguir avanzando y creciendo al mismo ritmo que lo está haciendo el baloncesto femenino, manteniendo nuestro compromiso con el desarrollo del deporte y con nuestro entorno”.
El club vasco “continúa trabajando para seguir siendo un referente del baloncesto en Bizkaia y Euskadi”. De esta forma, anuncia que, “en este sentido, ya se han iniciado conversaciones con distintas entidades y empresas, con el objetivo de incorporar un nuevo compañero de viaje que dé nombre al equipo en la Liga Femenina Endesa en esta nueva etapa”. En esa línea, el Gernika hace “un llamamiento a todas aquellas empresas e instituciones que puedan estar interesadas en colaborar y crecer junto a nosotras, invitándoles a ponerse en contacto con el club para compartir nuestro proyecto de futuro”.
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