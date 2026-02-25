Sarah Polleros deja el Lointek Gernika Bizkaia y no continúa en el equipo vizcaíno, tal y como ha anunciado este miércoles el propio club.

Polleros llegó al Lointek Gernika en el verano de 2025, por lo que ha estado durante algo más de media temporada en el conjunto de Maloste. En su despedida, el Lointek Gernika Bizkaia ha querido agradecerle “su profesionalidad”, y le desea “lo mejor, tanto en su andadura profesional como personal”.