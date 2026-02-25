Deja el Club
Sarah Polleros deja el Lointek Gernika

La jugadora alemana no continúa en el equipo vizcaíno, al que llegó en el verano de 2025.
Euskaraz irakurri: Sarah Pollerosek Lointek Gernika utzi du
E. I. I. | EITB

Sarah Polleros deja el Lointek Gernika Bizkaia y no continúa en el equipo vizcaíno, tal y como ha anunciado este miércoles el propio club.

Polleros llegó al Lointek Gernika en el verano de 2025, por lo que ha estado durante algo más de media temporada en el conjunto de Maloste. En su despedida, el Lointek Gernika Bizkaia ha querido agradecerle “su profesionalidad”, y le desea “lo mejor, tanto en su andadura profesional como personal”.

Baloncesto Mujeres deportistas Liga Femenina Endesa Gernika Saski

