Lointek Gernika dice adiós a Europa tras una peleada derrota en Villeneuve (83-81)

El Lointek Gernika Bizkaia ha quedado eliminado de la Eurocopa femenina tras caer por un ajustado 83-81 en la pista del Villeneuve d’Ascq, actual campeón del torneo, en el partido de vuelta de los octavos de final.
Ángela Salvadores
Ángela Salvadores. Imagen: @GKesb
Euskaraz irakurri: Lointek Gernikak agur esan dio Europari Villeneuven galdu ostean
EITB

El Lointek Gernika no ha podido enjugar los 23 puntos de desventaja con los que llegó al encuentro tras el partido de ida disputado en Maloste, aunque ha competido de igual a igual durante los cuarenta minutos ante un rival que ha sabido gestionar la renta acumulada. El Villeneuve d'Ascq ha tenido que esperar prácticamente hasta el último segundo para asegurarse la victoria gracias a una canasta de Sokhna Fall sobre la bocina.

El equipo dirigido por Lucas Fernández ha comenzado el partido con buen ritmo y acierto, colocándose por delante en los primeros minutos. Tras un primer impulso local que ha llevado el marcador al 28-21, el Gernika ha vuelto a reaccionar para recuperar la iniciativa y alcanzar el descanso con una mínima ventaja en uno de sus mejores momentos del encuentro.

En la segunda mitad, el conjunto francés ha tomado el control del marcador con ventajas que no han superado los diez puntos, mientras el Lointek ha mantenido la presión hasta el final. Liderado en la pista por la alemana Emily Bessoir, autora de 24 puntos y 5 rebotes, el equipo vasco ha apurado sus opciones hasta el último ataque, aunque sin lograr forzar la prórroga y siendo eliminadas de la competición Europpea.

