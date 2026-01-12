FICHAJE
La pívot Aaronette Vonleh refuerza el juego interior del Lointek Gernika

La jugadora estadounidense llega a Gernika proveniente del Hozono Global Jairis, hasta final de temporada.
Lointek Gernikak Aaronette Vonleh fitxatu du.

Aaronette Vonleh, fichaje de Lointek Gernika. Foto: Lointek Gernika

EITB

El Lointek Gernika Bizkaia anunció el fichaje hasta final de temporada de la jugadora estadounidense Aaronette Vonleh, pívot de 22 años y 1,91 de altura que llega a Maloste procedente del Hozono Global Jairis murciano.

Vonleh, formada en las universidades de Colorado y Arizona, dio el salto a Europa el pasado verano desde la Universidad de Baylor al Jairis con el que ha jugado 14 partidos en la Liga Femenina promediando 10,7 puntos y 3,9 rebotes en 19 minutos.


