La pívot Aaronette Vonleh refuerza el juego interior del Lointek Gernika

El Lointek Gernika Bizkaia anunció el fichaje hasta final de temporada de la jugadora estadounidense Aaronette Vonleh, pívot de 22 años y 1,91 de altura que llega a Maloste procedente del Hozono Global Jairis murciano.



Vonleh, formada en las universidades de Colorado y Arizona, dio el salto a Europa el pasado verano desde la Universidad de Baylor al Jairis con el que ha jugado 14 partidos en la Liga Femenina promediando 10,7 puntos y 3,9 rebotes en 19 minutos.





