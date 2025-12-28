El Lointek Gernika Bizkaia ha logrado la victoria ante el IDK Euskotren (80-75), en el derbi vasco de la 13ª jornada de la Liga Endesa, que se ha disputado este domingo 28 de diciembre en Maloste (Gernika-Lumo).

En la primera mitad, el IDK Euskotren ha sido muy superior y ha dispuesto de ventajas que han llegado a los 15 puntos. El primer acto ha finalizado con un resultado de 41-48 en el marcador.

Sin embargo tras el descanso, las locales han reaccionado para remontar y llevarse el derbi por 80 a 75.

El equipo guipuzcoano ha dominado el inicio del partido. Así, en los primeros cinco minutos, ha logrado una ventaja de cuatro puntos (4-8). Después, las locales no han sabido reaccionar y el primer cuarto ha terminado con un marcador de 20 a 27 favorable al IDK Euskotren. La defensa del equipo donostiarra no ha cometido errores y se ha mostrado contundente en el contreaataque. Al equipo de Gernika, por su parte, le ha faltado concretar la defensa.

En el segundo cuarto, las de Azu Muguruza, jugando a más ritmo, han hecho mucho daño en los rebotes. El equipo donostiarra ha logrado un parcial de 7-0 en los cinco primeros minutos y ha logrado una ventaja de 15 puntos en el marcador (20-35). El equipo visitante, con un buen juego, fuerte en ataque y una defensa sólida, ha desequilibrado el partido y el marcador ha sido reflejo de ello (31-45).

Sin embargo, en el tramo final del cuarto, Lointek ha estado más acertado y ha logrado acortar distancias (39-45).

Tras el descanso, el guion del choque ha cambiado. El equipo de Lucas Fernández, con una defensa consolidada, ha impuesto el ritmo del partido y ha logrado ponerse por delante en el marcador (56-58). Ambos equipos han arrancado el último cuarto con un marcador que mostraba el empate (60-60).

En los últimos diez minutos, el Lointek Gernika, auspiciado por los 22 puntos de Ángela Salvadores, ha logrado remontar (80-75). Victoria que da un respiro a las locales y quinta derrota consecutiva para el IDK Euskotren.

Kutxabank Araski cae ante Casademont Zaragoza (76-70)

Por su parte, el Araski sigue sin salir del pozo tras caer en Zaragoza frente al Casademont por 76 a 70.

Las aragonesas han dominado gran parte del encuentro pero las gasteiztarras han reaccionado en la segunda mitad para empatar en el último cuarto y ponerse incluso un punto por delante, 66-67.

Lamentablemente, la reacción no ha sido suficiente para hacerse con un triunfo que se ha quedado en Zaragoza.