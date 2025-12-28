El Lointek Gernika gana al IDK Euskotren (80-75) y se adjudica el último derbi vasco del año
Las locales han reaccionado para remontar y llevarse el derbi por 80 a 75, en el partido correspondiente a la 13ª jornada de la Liga Endesa.
El Lointek Gernika Bizkaia ha logrado la victoria ante el IDK Euskotren (80-75), en el derbi vasco de la 13ª jornada de la Liga Endesa, que se ha disputado este domingo 28 de diciembre en Maloste (Gernika-Lumo).
En la primera mitad, el IDK Euskotren ha sido muy superior y ha dispuesto de ventajas que han llegado a los 15 puntos. El primer acto ha finalizado con un resultado de 41-48 en el marcador.
Sin embargo tras el descanso, las locales han reaccionado para remontar y llevarse el derbi por 80 a 75.
El equipo guipuzcoano ha dominado el inicio del partido. Así, en los primeros cinco minutos, ha logrado una ventaja de cuatro puntos (4-8). Después, las locales no han sabido reaccionar y el primer cuarto ha terminado con un marcador de 20 a 27 favorable al IDK Euskotren. La defensa del equipo donostiarra no ha cometido errores y se ha mostrado contundente en el contreaataque. Al equipo de Gernika, por su parte, le ha faltado concretar la defensa.
En el segundo cuarto, las de Azu Muguruza, jugando a más ritmo, han hecho mucho daño en los rebotes. El equipo donostiarra ha logrado un parcial de 7-0 en los cinco primeros minutos y ha logrado una ventaja de 15 puntos en el marcador (20-35). El equipo visitante, con un buen juego, fuerte en ataque y una defensa sólida, ha desequilibrado el partido y el marcador ha sido reflejo de ello (31-45).
Sin embargo, en el tramo final del cuarto, Lointek ha estado más acertado y ha logrado acortar distancias (39-45).
Tras el descanso, el guion del choque ha cambiado. El equipo de Lucas Fernández, con una defensa consolidada, ha impuesto el ritmo del partido y ha logrado ponerse por delante en el marcador (56-58). Ambos equipos han arrancado el último cuarto con un marcador que mostraba el empate (60-60).
En los últimos diez minutos, el Lointek Gernika, auspiciado por los 22 puntos de Ángela Salvadores, ha logrado remontar (80-75). Victoria que da un respiro a las locales y quinta derrota consecutiva para el IDK Euskotren.
Kutxabank Araski cae ante Casademont Zaragoza (76-70)
Por su parte, el Araski sigue sin salir del pozo tras caer en Zaragoza frente al Casademont por 76 a 70.
Las aragonesas han dominado gran parte del encuentro pero las gasteiztarras han reaccionado en la segunda mitad para empatar en el último cuarto y ponerse incluso un punto por delante, 66-67.
Lamentablemente, la reacción no ha sido suficiente para hacerse con un triunfo que se ha quedado en Zaragoza.
Te puede interesar
El Lointek Gernika se medirá al Villeneuve d'Ascq francés en los octavos de final de la Eurocup Women
El equipo galo es el principal candidato al título. El partido de ida se disputará el 15 de enero, jueves, en Maloste, y el de vuelta el 22, también jueves, en la cancha del equipo francés.
Lointek Gernika casi dilapida su renta de 19 puntos ante el Pecs en Hungría, pero se clasifica
Las jugadoras de Lucas Fernández han estado a remolque durante todo el partido y han sufrido una barbaridad para conseguir el billete para la siguiente fase.
Lointek Gernika noquea a su verdugo en la primera fase, el Pecs, en el primer partido de la eliminatoria (62-43)
Las vizcaínas han ganado con solvencia el primer envite, logrando una ventaja de 19 puntos para el choque de vuelta del próximo miércoles en cancha húngara, el Lauber Dezsö Sport Hall de Pecs.
El Lointek Gernika jugará ante el Universitas Pecs en la primera eliminatoria del play-off de la Eurocup
Las de Lucas Fernández disputarán el partido de ida en casa, en Maloste, el 11 de diciembre, en tanto que el encuentro de vuelta, en Pecs, tendrá lugar el 18 de diciembre. El Lointek Gernika y el Universitas Pecs ya se han enfrentado dos veces, en la fase regular.
Lointek Gernika sufre y pierde ante el Ramla, pero salva el average y se clasifica como segundo (62-64)
El equipo dirigido por Lucas Fernández ha estado por detrás en el marcador durante casi todo el partido y en vario momentos ha estado cerca de perder el average, pero finalmente se ha acercado lo suficiente para certificar su pase.
Lointek Gernika golpea primero en Sofía y vence al Elitzur Ramla en el primer envite (65-81)
El equipo vizcaíno se ha ido por detrás en el marcador al término del primer cuarto tras un mal inicio, pero ha dominado en el resto de parciales para dar el primer paso en el objetivo de la clasificación.
El Gernika KESB jugará en Sofía sus dos partidos europeos ante el Elitzur Ramla
El club vizcaíno ha confirmado que disputará en Bulgaria, y a puerta cerrada, sus duelos de EuroCup Women ante el equipo israelí.
El Lointek Gernika cae ante el Universitas Pécs, en Maloste (63-66)
En un partido muy igualado, que los dos equipos han tenido opciones de ganar, las de Lucas Fernández han caído, finalmente, ante el líder del grupo C.
El Lointek Gernika resuelve el trámite en Portugal en el último cuarto (48-82)
El conjunto de Lucas Fernández obtuvo, así, su segunda victoria en esta primera fase de la Eurocup, la primera fuera de casa esta temporada.